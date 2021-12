Chase Stokes (Outer Banks) et Madelyn Cline de nouveau en couple : "Ils tiennent l'un à l'autre"

Sur le tournage de séries, il n'est pas rare que des acteurs craquent l'un pour l'autre. Que ce soit sur le tournage de Riverdale, de Sex/Life ou même de You, les histoires d'amour ne manquent ! Dans les coulisses de Outer Banks aussi, il y a eu rapprochement : en juin 2020, Chase Stokes (John B) et Madelyn Cline (Sarah) ont officialisé leur couple sur les réseaux sociaux. Même si l'actrice a avoué ne pas avoir été fan de son partenaire lors de leur première rencontre, les deux stars se sont rapprochées petit à petit jusqu'à tomber amoureux après le tournage de la première saison.

Une belle histoire qui aurait vécu un rebondissement : début novembre, une source annonçait que le couple s'était séparé. "Madelyn et Chase ne sont plus ensemble. Ils essayaient d'arranger les choses mais ont rompu il y a deux mois" indiquait un proche des deux stars. Une rupture qui n'a jamais été confirmée par les deux acteurs... qui se seraient rapprochés depuis.

Chase Stokes et Madelyn Cline, le retour !

Selon une source anonyme qui s'est confiée à Entertainment Tonight, il y aurait déjà retour de flammes entre Chase Stokes et Madelyn Clin, un mois après "l'annonce" de leur séparation. Les deux acteurs seraient finalement retombés dans les bras l'un de l'autre. "Ils avaient l'impression de se forcer à être célibataires" précise cette personne qui ajoute : "Madelyn et Chase tiennent l'un à l'autre. Ils ont eu le sentiment qu'ils devaient se séparer pour se retrouver dans le futur".

Les interprètes de John B et Sarah prendraient cependant leur temps. "Leur relation était très sérieuse avant et pour l'instant, ils y vont doucement et se laissent une nouvelle chance. Ils ne sont pas à 100% de nouveau en couple mais ils y vont tranquillement et voient où vont les choses" ajoute ce proche des deux amoureux.

Depuis quelques jours, certains fans étaient persuadés que les deux acteurs étaient de nouveau en couple puisqu'ils ont été aperçus ensemble à une soirée. Ces déclarations semblent donc confirmer le retour du couple, même si Chase Stokes et Madelyn Cline n'ont pas commenté les rumeurs pour le moment.