Madelyn Cline (Outer Banks) pas fan de Chase Stokes lors de leur première rencontre

Madelyn Cline avoue qu'elle n'a pas apprécié Chase Stokes lors de leur première rencontre

Alors que la saison 2 d'Outer Banks est dans le top 10 Netflix depuis sa sortie, Madelyn Cline et Chase Stokes se sont confiés sur leur première rencontre. Les interprètes de Sarah Cameron et John B sont en couple à l'écran et à la ville. Madelyn Cline et Chase Stokes avaient officialisé leur relation en juin 2020 et avaient révélé s'être mis en couple après le tournage de la saison 1 d'Outer Banks. Mais qu'ont-ils pensé l'un de l'autre lors de leur première rencontre ?

Ils ont révélé à Access Hollywood que leur première rencontre était pour les besoins de la série Netflix. Et Chase Stokes n'a pas fait une bonne première impression à Madelyn Cline... "Il était de très mauvaise humeur" a-t-elle avoué, avant de rire en se souvenant de ce moment. "Ma première impression de Madelyn c'est qu'elle était confuse avec moi, mais ça explique pourquoi elle était comme ça si j'étais ainsi" a alors ajouté l'acteur. "Oui je confirme, j'étais un peu perdue" a indiqué l'actrice.

Comme quoi, malgré un début compliqué entre eux, ils ont fini par tomber amoureux. Madelyn Cline et Chase Stokes ont même gagné le meilleur baiser aux MTV Movie & TV Awards 2021. Mais qui a fait le premier pas ? Madelyn Cline a révélé que c'est Chase Stokes : "Tu l'as fait". "Oui je l'ai fait" a-t-il confirmé, sans donner plus de détails.

Madelyn Cline et Chase Stokes révèlent comment ils ont su qu'ils étaient amoureux dans la vrai vie

La journaliste a ensuite demandé : "Quand est-ce que vous vous êtes rendus compte que vous tombiez amoureux dans la vie, que ce n'était pas juste pour jouer vos personnages ?". Chase Stokes a alors répondu : "Je pense que c'était pendant le début de la pandémie de coronavirus, on était en confinement tous ensemble pendant toute cette période", "ça a définitivement été un test sur ce qu'était notre relation et où ça nous menait. On a réalisé à ce moment-là que nos sentiments étaient vrais, réels". Ils ont notamment fait beaucoup de séances de yoga pendant ce confinement ensemble, "je pense que c'est là que tout a commencé".

Pour Madelyn Cline aussi, c'est après le tournage de la saison 1 d'Outer Banks qu'elle s'est rendue compte qu'elle aimait vraiment Chase Stokes, que ce n'était pas juste son personnage de Sarah qui était in love de John B. "J'avais définitivement des sentiments" et c'est vrai que sur le tournage, "quand on se sent en vacances, dans un endroit de rêve où on rencontre beaucoup de gens, ce sont des circonstances magiques" mais "quand on revient à la réalité et qu'on reste toujours autant amis et qu'on devient même encore plus proches, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que mes sentiments étaient vrais".