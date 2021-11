Chase Stokes (Outer Banks) et Madelyn Cline séparés ? Un proche confirme

Officiellement en couple depuis juin 2020, Chase Stokes et Madelyn Cline semblaient filer le parfait amour. C'est après la fin du tournage de la saison 1 de Outer Banks que les acteurs qui jouent des amoureux dans la série se sont mis ensemble. En septembre, certains fans pensaient qu'ils étaient séparés mais les deux stars avaient démenti de façon détournée sur les réseaux. Sauf que cette fois, ce serait vraiment fini entre eux.

"Ils ne sont plus ensemble", un proche annonce leur rupture

Selon un proche du couple qui s'est confié à People, Madelyn Cline et Chase Stokes seraient aujourd'hui séparés. "Madelyn et Chase ne sont plus ensemble" a annoncé cette personne anonyme. Une rupture qui ne daterait pas d'hier. "Ils essayaient d'arranger les choses mais ont rompu il y a deux mois" assure cette personne. De quoi briser le coeur des nombreux fans du couple et de Outer Banks.

Pour l'instant, ni Chase Stokes ni Madelyn Cline n'ont pas commenté les rumeurs de leur séparation. Mais en tout cas, il semblerait qu'ils aient bien passé Halloween séparés : Chase Stokes a fêté ça en bonne compagnie... avec Joey King, la star de The Kissing Booth. L'actrice a posté des photos de ses potes déguisés dont Chase Stokes qui avait fait 0 effort côté costume.