Chase Stokes (Outer Banks) et Madelyn Cline séparés ? Les internautes doutent face à ces indices

Contrairement à la saison 1, c'est en tant que couple que Chase Stokes et Madelyn Cline sont arrivés sur le tournage de la saison 2 d'Outer Banks. Les deux acteurs ont officialisé leur relation en juin 2020 et depuis, ils semblent inséparables et plus amoureux que jamais. La situation aurait pu être très différente car Madelyn Cline n'était pas vraiment fan de Chase Stokes lors de leur première rencontre, mais elle a vite changé d'avis. Elle a bien fait puisque ça fait maintenant plus d'un an qu'elle fréquente l'interprète de John B. Et si leur relation n'allait finalement pas plus loin ?

Chase Stokes et Madelyn Cline, la rupture ?

Depuis quelques jours, certains internautes s'interrogent. Ils ont repéré des indices inquiétants listés sur TikTok par une influenceuse. Déjà, il y a le fait que Madelyn Cline et Chase Stokes aient supprimé des photos d'eux ensemble sur les réseaux sociaux et il y a aussi le témoignage d'un internaute qui explique qu'ils ont décidé de "prendre leurs distances".

Une autre personne affirme avoir aperçu Chase Stokes en train de flirter avec une autre fille que sa meuf lors d'une soirée : "C'est arrivé il y a quelques semaines. Mes amis et moi étions invités à un after party où nous avons rencontré Chase et son ami. Je ne l'ai pas reconnu tout de suite, mais je peux assurer qu'il n'était plus avec Madelyn puisqu'il a passé la soirée à flirter avec la fille qui était assise à côté de lui. Il avait l'air célibataire. Il n'a jamais mentionné une quelconque fille." Vraiment ?