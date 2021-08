Outer Banks saison 2 : des intrigues too much et pas crédibles ? Les stars répondent

Dans la saison 2 de Outer Banks, c'était un peu la foire aux scènes ridicules et on vous a même listé les 8 scènes les plus nulles des nouveaux épisodes. On pourrait presque croire que les Pogues sont carrément invincibles car (vraiment) rien ne les arrête. Sarah (Madelyn Cline) a été victime d'une balle, son coeur s'est arrêté mais tout va très bien. John B (Chase Stokes), lui, a été attaqué par un crocodile, une scène digne de l'attaque d'ours de Riverdale. Pope (Jonathan Daviss) a fait une réaction allergique après avoir été piqué par des abeilles mais s'en est remis en un temps record. Et JJ (Rudy Pankow), a aussi failli mourir. Oui, ça fait beaucoup...

Les acteurs de Outer Banks défendent les intrigues de la série

A tel point que certains fans et téléspectateurs de Outer Banks n'ont pas hésité à critiquer ces intrigues carrément WTF. Certains ont aussi souligné le fait que les guérisons miracles et nombreux revirement de situation sont loin d'être crédibles. Et ça, les acteurs de la série en sont bien conscients. "C'est fou car nous sommes dans un monde de fiction donc on peut s'amuser. Ces jeunes ne s'arrêtent jamais. Ils se prennent un poing dans la figure et 90% des gens se diraient : 'Bon, je vais prendre 4 jours de congés pour récupérer' mais les Pogues vont se rouler dans la poussière, se soigner rapidement et repartir." a confié Chase Stokes dans une interview donnée à Entertainment Weekly. Et il n'est pas le seul à penser ça : "On s'en parle, on se dit : 'Comment est-ce qu'on s'en sort toujours' ?. Mais en même temps, ça crée cette aventure géniale et amusante." a, de son côté, expliqué Rudy Pankow alias JJ.

De son côté, Madelyn Cline qui joue Sarah est bien consciente que la série n'est pas très réaliste. "Si je devais faire face aux situations qu'a vécues Sarah, je ne m'en serais certainement pas sortie après l'ouragan de la saison 1. Sarah a eu 9 vies, comme le reste des Pogues. C'est drôle car nos scénaristes disent : 'on ne peut pas tuer un Pogue'" a expliqué l'actrice.

Les producteurs assument

De leurs côtés, les producteurs assument ces scènes parfois un peu trop tirées par les cheveux. "On ne veut pas aller jusqu'à dire qu'ils sont indestructibles mais ce n'est pas très drôle de se focaliser trop longtemps sur du médical. On exagère un peu leur pouvoir de guérison ça c'est sûr. C'est pour rendre la série plus divertissante." a expliqué Josh Pate, l'un des créateurs de Outer Banks. Avec tout ça, on presque peur de voir ce qu'ils pourraient nous inventer dans une possible saison 3. Retrouvez d'ailleurs nos théories sur la suite de Outer Banks.