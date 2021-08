Chase Stokes (Outer Banks) : 5 choses que vous ne saviez (peut-être) pas sur l'acteur

Après plus d'un an d'attente, la saison 2 de Outer Banks est enfin disponible sur Netflix et bonne nouvelle : l'équipe est prête pour une saison 3, bien que Netflix n'ait pas encore officiellement commandé de suite. Encore une fois, John B a vécu de folles aventures dans les nouveaux épisodes. De quoi donner pas de travail à Chase Stokes, son interprète.

1. Il a failli ne pas jouer dans Outer Banks

Saviez-vous que le casting de Outer Banks a été très différent ? Eh oui, Chase Stokes a failli ne pas jouer dans la série de Netflix. L'acteur a auditionné pour le show en 2019 mais n'était à l'origine pas convaincu par le projet. Il a donc refusé une offre de la production avant d'être convaincu en découvrant l'intrigue plus en détails. En plus, on sait aussi que Chase Stokes avait au départ auditionné pour le rôle de Topper (Austin North) avant de décrocher celui de John B. Rudy Pankow qui joue JJ avait, lui, tenté sa chance pour incarner le petit ami de Sarah à l'écran.

2. Il est en couple avec une actrice de la série

En plus d'être devenu célèbre grâce à la série Outer Banks, Chase Stokes a aussi trouvé l'amour ! Il est en couple avec Madlyn Cline qui joue Sarah. Les deux stars ont officialisé leur histoire en juin 2020 sur Instagram et ont confié s'être mis en couple après le tournage de la saison 1.