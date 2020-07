Oscars 2021 : Adele Haenel et Ladj Ly ont été invités à voter

Adele Haenel et Ladj Ly voteront pour les Oscars 2021

A cause du coronavirus et pour la première fois de l'histoire de la cérémonie, les Oscars 2021 ont été reportés. Ils se dérouleront le 25 avril 2021. Et alors qu'une nouvelle règle pourrait sauver de nombreux films nommés, l'Académie des Oscars a publié ce mardi 30 juin 2020 la liste de ses 819 nouveaux membres pour 2021. Comme l'a révélé The Hollywood Reporter, les Français Adele Haenel et Ladj Ly vont ainsi rejoindre les plus de 9 000 membres pour voter.

Adele Haenel intégrera la catégorie "acteur" de l'Académie, grâce à ses nombreux rôles sur grand écran, de Portrait de la jeune fille en feu, à 120 battements par minute, en passant par Les combattants, La fille inconnue, mais aussi L'Apollonide : Souvenirs de la maison close et Le Daim. De son côté, Ladj Ly pourra choisir entre la catégorie "réalisateur" et la catégorie "scénariste", lui qui a été les deux sur le film Les Misérables.

Plus de diversité parmi les membres de l'Académie

Alors que les César 2020 ont été marqués par Polanski, les démissions ou encore le manque de diversité, les Oscars 2021 espèrent faire mieux. En effet, près de 50% des cartons ont été envoyés à des non-Américains en 2020, 36% à des personnes de couleurs et 45% ont été transmis pour la première fois à des femmes. Une façon de faire évoluer l'Académie des Oscars, elle aussi souvent critiquée comme celle des César pour son manque de diversité et de femmes.

En 2016 le hashtag #OscarsSoWhite avait même été lancé sur les réseaux face à la liste des nommés "trop blancs". Depuis cette polémique, le nombre de personnes de couleurs a presque triplé et le nombre de femmes a quasiment doublé.