J'accuse, Les Misérables, Joker... liste des nominations des César 2020, première grosse polémique

J'Accuse aux César, polémique relancée

La cérémonie des César 2020 n'aura pas lieu avant le 28 février prochain, mais on sait déjà qu'elle sera placée sous le signe de la polémique. La raison ? L'Académie vient de dévoiler la liste des nominations et le film J'accuse de Roman Polanski y est fortement représenté (12 nominations, record cette année) et ce, malgré les différentes critiques et tentatives de censure à son sujet.

Souvenez-vous, au moment de la sortie au cinéma de J'accuse, des milliers de personnes avaient manifesté à travers la France contre sa projection dans les salles, rappelant les accusations de pédophilie et d'agressions sexuelles portées à l'encontre du réalisateur. Des manifestations qui avaient eu un certain impact sur la vie du film au box-office, mais qui n'ont visiblement pas ému les membres de l'Académie.

A l'occasion de la présentation des nominations ce mercredi 29 janvier, Alain Terzian - président de l'Académie des César, a mis fin au débat en déclarant : "La cérémonie n'est pas une instance qui doit avoir des positions morales" (AFP). De quoi soulever la colère de nombreux internautes sur Twitter et réaliser qu'un boycott pourrait être mis en place cette année.

Liste des nominations des César 2020

Du côté des autres films en compétition, La Belle Epoque et Les Misérables semblent également bien partis pour repartir avec quelques prix, 11 nominations chacun, tandis que Portrait de la jeune fille en feu (10 nominations), Grâce à Dieu (8 nominations) ou encore Hors Normes (8 nominations) pourraient jouer les troubles fêtes.

Jean Dujardin va-t-il repartir avec son 1er César, seule récompense qui lui manque ? Une réalisatrice va-t-elle enfin être sacrée ? Joker va-t-il vaincre la folie Parasite ? Rendez-vous le 28 février prochain pour le savoir !

Meilleur Film

Grâce à Dieu (François Ozon)

Les Misérables (Ladj Ly)

La Belle époque (Nicolas Bedos)

Hors Normes (Eric Tolédano et Olivier Nakache)

J'accuse (Roman Polanski)

Portrait de la jeune fille en feu (Céline Sciamma)

Roubaix une lumière (Arnaud Desplechin)

Meilleur acteur

Daniel Auteuil (La Belle époque)

Damien Bonnard (Les Misérables)

Vincent Cassel (Hors Normes)

Jean Dujardin (J'accuse)

Reda Kateb (Hors normes)

Melvil Poupaud (Grâce à Dieu)

Roschdy Zem (Roubaix une lumière)

Meilleure actrice

Anaïs Desmoustier (Alice et le maire)

Eva Green (Proxima)

Adèle Haenel (Portrait de la jeune fille en feu)

Noémie Merlant (Portrait de la jeune fille en feu)

Doria Tillier (La Belle époque)

Karin Viard (Une chanson douce)

Chiara Mastroianni (Chambre 212)

Meilleur espoir féminin

Luana Bajrami (Portrait de la jeune fille en feu)

Céleste Brunnquell (Les Eblouis)

Lyna Khoudri (Papicha)

Nina Meurisse (Camille)

Mama Sané (Atlantique)

Meilleur espoir masculin

Anthony Bajon (Au nom de la terre)

Benjamin Lesieur (Hors normes)

Alexis Manenti (Les Misérables)

Liam Pierron (La Vie scolaire)

Djebril Zonga (Les Misérables)

Meilleur second rôle féminin

Fanny Ardant (La Belle époque)

Laure Calamy (Seules les bêtes)

Sara Forestier (Roubaix une lumière)

Hélène Vincent (Hors Normes)

Josiane Balasko (Grâce à Dieu)

Meilleur second rôle masculin

Swann Arlaud (Grâce à Dieu)

Grégory Gadebois (J'Accuse)

Louis Garrel (J'accuse)

Benjamin Lavernhe (Mon inconnue)

Denis Ménochet (Grâce à Dieu)

Meilleure réalisation

Nicolas Bedos (La Belle époque)

François Ozon (Grâce à Dieu)

Roman Polanski (J'accuse)

Ladj Ly (Les Misérables)

Céline Sciamma (Portrait de la jeune fille en feu)

Arnaud Desplechin (Roubaix une lumière)

Eric Tolédano et Olivier Nakache (Hors Normes)

Meilleur premier film

Atlantique (Mati Diop)

Au nom de la terre (Edouard Bergeon)

Le Chant du loup (Antonin Baudry)

Les Misérables (Ladj Ly)

Papicha (Mounia Meddour)

César du public

Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu ? (Philippe Chauveron)

Nous finirons ensemble (Guillaume Canet)

Hors normes (Eric Toledano et Olivier Nakache)

Au nom de la Terre (Edouard Bergeon)

Les Misérables (Ladj Ly)

Meilleur court métrage

Beautiful loser

Le chant d'Ahmed

Chien bleu

Nefta Football Club

Pile poil

Meilleur film d'animation

La fameuse invasion des ours en Sicile

Les hirondelles de Kaboul

J'ai perdu mon corps

Meilleur court métrage d'animation

Ce magnifique gâteau

Je sors acheter des cigarettes

Naked soul

La nuit des sacs plastiques

Meilleur film documentaire

68, mon père et les clous

La cordillère des songes

Lourdes

M

Wonderboy

Olivier Rousteing né sous X

Meilleur film étranger

Douleur et gloire (Pedro Almodovar)

Le Jeune Ahmed (Luc Dardenne et Jean-Pierre Dardenne)

Joker (Todd Phillips)

Lola vers la mer (Laurent Micheli)

Once Upon a Time... in Hollywood (Quentin Tarantino)

Parasite (Bong Joon-ho)

Le Traitre (Marco Bellocchio)