Parasite : la série adaptée du film répondra à de nombreux mystères

Une série indispensable pour l'histoire

C'est la grosse annonce surprise de ce début d'année, le film Parasite - énorme succès au box-office, grand favori des Oscars 2020, va bientôt être adapté en série sur HBO. Un choix qui a du mal à convaincre les fans, mais que Bong Joon Ho - le réalisateur qui sera bien évidemment derrière ce projet, présente comme indispensable.

"Avec le cinéma, on est limité à une histoire de deux heures" a-t-il déclaré au Hollywood Reporter. Or, Bong Joon Ho l'a ensuite assuré, il a toujours imaginé celle de Parasite comme plus importante, "Je voulais vraiment explorer plus librement mes idées dans un film de 5 ou 6 heures. Donc avec cette série, je pense que nous serons capables de créer une version étendue et de haute-qualité du film".

Des réponses à quelques mystères

De beaux discours peu crédibles ? Pas vraiment. Premièrement, cette adaptation ne sera qu'une série limitée d'une seule saison. Autrement dit, l'esprit du film ne sera pas dilué inutilement dans le temps. Deuxièmement, au micro de Variety cette fois - et dans des propos repris par Première, Bong Joon Ho a déjà dévoilé quelques unes de ses idées qu'il a "accumulé lorsque [il a] commencé à écrire le script".

Par exemple, il aimerait se concentrer davantage sur l'histoire et les mystères liés à la première gouvernante : "Dans le film, quand elle revient en fin de soirée, quelque chose lui est arrivé au visage. Même son mari pose des questions à ce sujet, mais elle ne répond jamais. Je sais pourquoi elle a ces marques sur le visage. J'ai une histoire pour ça et à partir de ça. Et puis pourquoi connaît-elle l'existence de ce bunker ? Quelle relation a-t-elle eu avec cet architecte pour connaître ce bunker ? J'ai donc toutes ces histoires cachées que j'ai stockées".

Et rien que pour ça, on est plutôt intrigué par ce projet...