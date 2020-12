10 nouvelles séries qui nous ont fait aimer l'année 2020

Zoey et son incroyable playlist

Une série musicale, c'était bien ce dont on avait besoin cette année et Zoey et son incroyable playlist ne nous a pas déçus ! Sous ses airs très joyeux, la série avec Jane Levy a quand même réussi à nous faire verser plus d'une larme. Dans ce show qui mêle chansons et comédie, on suit Zoey Clarke, une jeune développeuse. Alors qu'elle passe une IRM, un tremblement de terre se produit et une playlist est uploadée dans son cerveau. Elle peut désormais entendre en chanson les pensées les plus intimes de ceux qu'elles croisent dont son collègue déprimé Simon ou bien Max, son confident qui est secrètement amoureux d'elle. Une série feel-good bien que parfois triste qui a égayé notre année ! Une saison 2 est en cours de préparation.

Où la voir : sur MyCanal (en achat en plus de l'abonnement).