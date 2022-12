Netflix : le documentaire le plus controversé de la plateforme arrive, et on est 100% prêts pour le drama

Chez Netflix, on n'est plus à une controverse près. Même les plus gros succès récents de la plateforme se sont retrouvés au coeur d'accusations. Ce fut par exemple le cas avec Dahmer qui a été critiquée par les familles des victimes ; avec Mercredi qui s'est retrouvée au centre d'une polémique raciste ou bien 1899 qui s'est retrouvée en pleine polémique de plagiat, des accusations auxquelles l'équipe de la série n'a pas manqué de répondre. Récemment, la série documentaire A l'aube de notre histoire a aussi énervé pas mal de monde et a même été qualifiée de "série la plus dangereuse de la plateforme".

Côté documentaires, Netflix envoie souvent du lourd en se penchant sur des histoires vraies complètement folles. Après Keep Sweet, prie et tais-toi, Killer Sally et FIFA : Ballon rond et corruption, la plateforme va encore faire parler avec une série documentaire qui risque bien de faire couler beaucoup (beaucoup) d'encre. Elle a désormais une date de sortie et c'est pour très (très) bientôt.

Cette série documentaire va faire polémique

Noël arrive avant l'heure sur Netflix... pour tous ceux qui adorent le drama. Car dans quelques jours seulement, la plateforme dévoile l'un de ses programmes les plus attendus, et les plus redoutés pour certains : la série documentaire consacrée au Prince Harry et à Meghan Markle. Eh oui, quelques mois seulement après la mort de la reine Elizabeth II et à quelques semaines de la sortie des mémoires du frère du Prince William, la plateforme va mettre en ligne Harry & Meghan, une série en 6 épisodes sur le couple qui continue de faire couler l'encre en Angleterre.

>> Le top 10 des meilleures séries docu à voir sur Netflix pour se coucher moins bête <<

La plateforme a mis en ligne la bande-annonce de cette série docu (à voir dans notre diaporama) et on est prêts pour le tea ! Le Prince Harry et Meghan Markle reviendront sur les débuts de leur couple et sur les pressions et manipulations qu'ils ont subis avant de tout quitter pour se lancer dans une nouvelle vie, loin de la famille royale. Les épisodes seront dispo en deux parties : la première le 8 décembre (soit ce jeudi) et la deuxième le 15 décembre prochain. Une série docu qui devrait encore pas mal faire polémique en Angleterre.