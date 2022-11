Le top 10 des meilleures séries docu à voir sur Netflix pour se coucher moins bête

10. The Defiant Ones (4/5)

Cette série docu en quatre parties raconte l'histoire de deux légendes de la musique : Dr. Dre et Jimmy Iovine. Qui aurait pensé, lors de la première rencontre du DJ de Compton et de l'ingénieur du son italo-américain, qu'ils révolutionneraient un jour le hip-hop ? Et pourtant, ce sont ces deux hommes qui, en créant le légendaire label de disques Death Row Records, ont bouleversé le monde du hip-hop et l'ont fait entrer dans une nouvelle ère avec une série d'artistes. La série documentaire permet, à l'aide d'enregistrements vidéo inédits, d'extraits de studio et d'innombrables interviews, d'en savoir plus sur leur parcours fou.

9. Last Chance U : Basketball (4/5)

La série documentaire Last Chance U, très appréciée des fans et récompensée par un Emmy Award, a eu droit à une édition sur le football américain et aussi sur le basket. Les créateurs y offrent un regard honnête et sombre sur le monde du basket-ball universitaire. Sur huit épisodes, les spectateurs accompagnent les East Los Angeles College Huskies (ELAC) dans leur quête du titre de champion du basket-ball californien. Menée par le passionné entraîneur-chef John Mosley, l'équipe ELAC est composée d'anciens athlètes de haut niveau qui veulent faire leurs preuves pour avoir une dernière chance de réaliser leur rêve de jouer au niveau supérieur. Mais l'équipe est mise à rude épreuve alors que les joueurs luttent contre l'adversité, leurs démons intérieurs et leurs émotions sur et en dehors du terrain.

8. Don't F**k with Cats : Un tueur trop viral (4/5)

Lorsqu'une vidéo montrant un homme mystérieux tuant deux chatons est diffusée sur le web, les internautes du monde entier se mettent en chasse pour trouver le coupable. Encouragé par l'attention qu'il reçoit, le tueur publie de plus en plus de vidéos troublantes, qui débouchent à nouveau sur un meurtre... 100% macabre et atroce, cette histoire est racontée telle une fiction et on n'en oublie presque qu'on n'est face à une histoire vraie.

7. Wild Wild Country (4.1/5)

Cette série documentaire en six parties suit un gourou, Bhagwan Shree Rajneesh dit Osho, qui veut construire sa propre utopie dans l'Oregon aux Etats-Unis. Installée dans une propriété dans les années 80, Rajneeshpuram (le nom de la secte) a compté jusqu'à 7000 adeptes, vivant complètement en autonomie. Mais derrière le fanatisme se cachait de nombreux drames comme une attaque bioterroriste sous forme d'intoxication alimentaire ayant touché plus de 750 personnes et plusieurs tentatives de meurtres. Une histoire souvent peu racontée mais glaçante.

6. Grégory (4.2/5)

C'est une affaire que tout le monde, même ceux qui n'étaient pas nés, connaissent. Le meurtre du petit Grégory Villemin, âgé de 4 ans au moment des faits et assassiné le 16 octobre 1984 puis retrouvé dans la Vologne est disséquée comme jamais dans cette série docu. Forte d'images rares très peu connues du grand public, ce docu permet de mettre en lumière toutes les personnes liées à l'affaire, des journalistes aux enquêteurs en passant par la famille.

5. Last Chance U (4.3/5)

Après la version football, place à la version football américain. Last Chance U en cinq parties suit des hommes qui veulent devenir footballeurs professionnels dans la NFL et qui participent pour cela à l'un des programmes d'athlétisme les plus exigeants et pourtant les moins connus du pays. Alors qu'ils s'entraînent durement pour réussir, ils doivent en plus faire face à des problèmes personnels.

4. Making A Murderer (4.3/5)

Les "true crime" sont toujours aussi populaires et s'il y en a un qui a cartonné, c'est lui ! Véritable phénomène lors de sa sortie sur Netflix en 2015, Making A Murderer a même eu droit à une saison 2 lancée en 2018. On s'intéresse au parcours de Steven Avery, un homme qui a passé de nombreuses années en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis, avant d'être condamné pour meurtre peu de temps après sa libération. Son montage nous tient en haleine jusqu'au bout et l'histoire tant hallucinante que bouleversante vous rendra accro !

3. Formula 1 : pilotes de leur destin (4.4/5)

Pneus fumants, courses passionnantes et beaucoup d'argent : la Formule 1 est l'événement le plus important du sport automobile et enthousiasme des millions de fans dans le monde entier. Elle a donné naissance à de nombreuses légendes et, avec des chiffres records et des victoires éclatantes ; fait retenir son souffle de saison en saison. Cette série documentaire emmène les passionnés de F1 sur le circuit et jette un coup d'oeil dans les coulisses des écuries. Depuis 2018, les caméras accompagnent les pilotes et les ingénieurs lors des préparatifs et immortalisent les moments de victoire, de défaite ou d'échec technique.

2. The Last Dance (4.5/5)

S'il ne fallait citer le nom que d'un basketteur américain, ce serait certainement lui. Dans les années 90, Michael Jordan a régné sur les parquets avec les Chicago Bulls. The Last Dance retrace sa carrière, plus particulièrement l'une des saisons déterminantes de sa vie professionnelle (1997-1998), sa dernière saison chez les Bulls. Composés d'images et interviews exclusives, ces 10 épisodes sont addictifs et même les fans apprendront des choses.

1. Notre planète (4.6/5)

La Terre comme vous ne l'avez jamais vue ! Pour créer le docu Notre planète, des images à couper le souffle ont été filmées sur une période de quatre ans. Elles offrent ainsi un nouvel aperçu des derniers endroits du monde qui n'ont pas encore été touchés par l'homme avec un accent est mis sur la faune et la flore. Tempêtes dans le désert, animaux en quête permanente de nourriture et mers en ébullition, le cycle de la vie est représenté et mis en scène de manière impressionnante.