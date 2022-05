Mariés au premier regard 2022 : le résumé en tweets de l'épisode 7 avec un chat perdu et une blague lourde

Alicia perd son chat et c'est le drame

Alicia et Bruno se sont dits oui dans Mariés au premier regard 2022 mais leur relation commence mal à cause... d'un chat ! La candidate qui avait taclé la prod qui insiste beaucoup sur le décès de sa soeur s'est rendue chez son mari avec son chat Olympe. Mais malheur, Bruno a ouvert la fenêtre et le chat s'est échappé. Et c'est le drame... Cette séquence qui a évidemment amusé le web et les internautes en ont même profité pour lancer de nouveaux tacles à Carine, la soeur de Bruno.