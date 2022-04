Caroline (Mariés au premier regard 2022) : sa mère réagit au mariage, "Je me dis qu'on est en train de perdre notre temps"

Avec 80% de compatibilité, Axel et Caroline auraient pu former l'un des couples phares de Mariés au premier regard 2022. Mais en fait non... Comme on a pu le découvrir ce lundi 4 avril dans l'épisode 3 (retrouvez notre récap en tweets), Caroline n'a pas eu le coup de foudre pour l'homme choisi pour elle par les experts qu'elle n'a d'ailleurs pas hésité à tacler. Pourtant, Caroline a dit oui à Axel, une union qui n'a pas réjoui sa maman, Nathalie.

La mère de Caroline revient sur le mariage

Dans une interview donnée à Télé Loisirs, Nathalie est revenue sur la cérémonie du mariage de Caroline et a expliqué pourquoi elle n'était pas super enjouée. La raison ? Elle a tout de suite senti que le courant ne passait pas entre sa fille et Axel. "Je comprends à ce moment-là que ça ne va pas être le coup de foudre. Plein de choses font que ce jeune homme ne correspond pas aux attentes de ma fille" a-t-elle expliqué. Cependant, Nathalie avoue ne pas avoir été étonnée par la décision de Caroline de dire quand même "oui" à Axel. Lors du dîner, elle confie quand même avoir été tendue face à sa fille qu'elle trouvait "bloquée". "Je veux que tout se débloque. Qu'on se dise 'C'est pas grave'. On tire toujours quelque chose de toutes les expériences. J'ai un temps d'avance, je sais, donc j'ai déjà digéré. Je trouve juste que c'est dommage. Je me dis qu'on est en train de perdre notre temps".

"Ça va être compliqué pour elle"

Si on ne sait pas encore quel sera le futur d'Axel et Caroline (bon, on a quand même notre petite idée), Nathalie avoue qu'elle n'est pas très optimiste. "Je sais que Caroline va s'épuiser et que ça va être compliqué pour elle. Cela fait partie des expériences de la vie. J'ai basculé à ce moment-là. Je sais qu'il n'y a pas de danger. Ils vont vivre sur ce qu'ils ont à vivre. Ils sont grands. Je sais en tant que vieille sorcière, que de toute façon, de chaque expérience, il naît quelque chose" déclare-t-elle.