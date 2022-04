Caroline (Mariés au premier regard 2022) "déçue", elle tacle les experts qu'elle oppose aux "vrais psys"

Caroline a été "déçue" en voyant Axel dans MAPR : "C'est vraiment un des pires moments de ma vie"

Caroline n'était pas fan d'Axel dans l'épisode 3 de Mariés au premier regard 2022, diffusé ce lundi 4 avril 2022 sur M6. Alors que Bruno et Alicia seraient toujours en couple et mariés, en revanche Caroline et Axel sont certainement séparés et divorcés depuis la fin du tournage... La candidate de cette saison 6 de MAPR a été très déçue par les experts de l'émission, Estelle Dossin et Pascal de Sutter. Car si elle a accepté le mariage à Gibraltar, Caroline a refusé d'embrasser le marié et n'était pas à l'aise avec cet inconnu à 80% compatible avec elle.

"Quand je découvre Axel, je suis déçue. C'est difficile à dire comme ça. C'est horrible, car sur le coup, je suis hyper déçue, non seulement physiquement et même lorsque je croise son regard, il ne se passe rien du tout de mon côté. Je ne ressens aucune connexion" a avoué Caroline à Télé Loisirs, "En même temps, je ne veux pas lui montrer car je vois tout de suite qu'il est super heureux et c'est horrible pour moi de lui casser son délire. C'est vraiment un des pires moments de ma vie".

Elle clashe les experts de Mariés au premier regard 2022 : "Les vrais psy font une crise cardiaque là normalement"

Dans l'épisode de Mariés au premier regard 2022, Pascal de Sutter regrette à propos de Caroline : "D'emblée, elle ferme un peu la porte quoi...". Et Estelle Dossin ajoute : "Malgré tous les efforts d'Axel, qui lui a tendu la main mainte fois depuis la cérémonie, Caroline reste bloqué sur les 20% d'incompatibilité qu'elle décèle. Elle semble considérer que c'est à lui de prouver qu'il est digne d'elle. Pas un instant elle ne se pose la question de savoir si elle lui convient. Ce qu'il ressent lui, passe au second plan. Axel a beau être compréhensif, il risque de ne pas supporter cette attitude très longtemps. Et déjà, on sent que sa patience s'émousse".