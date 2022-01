Mariés au premier regard 2022 : gros changement, les mariages ne seront plus au même endroit

Mariés au premier regard 2022 : changement de lieu pour les mariages

Les téléspectateurs et téléspectatrices étaient nombreux devant Mariés au premier regard 2021 sur M6. Depuis, Laure et Matthieu sont devenus parents de leur premier enfant, Cécile de nouveau en couple, Yannick a été acteur dans Influences... Et bientôt, vous découvrirez un nouveau casting avec Mariés au premier regard 2022 ! Eh oui, la saison 6 de MAPR devrait ne pas tarder à arriver. Mais il y a eu un gros changement sur le tournage : les mariages ne sont plus célébrés au même endroit, dans la mairie de Grans, dans les Bouches-du-Rhône. C'est le maire de Grans, Yves Vidal, qui a fait cette révélation à Télé Loisirs.

Lui et la production de Mariés au premier regard ont pris cette décision "conjointement". "On en avait déjà parlé en 2020 avec la production, mais un peu tardivement, tout était déjà prévu. Là, on en a parlé dès la fin de la saison dernière. La production était d'accord pour arrêter et regarder ailleurs" a-t-il expliqué, "Je suis d'ailleurs toujours en contact avec eux, je les ai au téléphone de temps en temps. J'aime bien arrêter les choses quand elles sont en plein succès. Comme cela, je ne risque pas de revenir en arrière".

Pourquoi avoir décidé d'arrêter de tourner les mariages de MAPR dans sa mairie ? "Je l'ai fait pendant 5 ans. C'est bien. Cela a mis la commune en avant, mais on n'allait pas devenir la capitale non plus !" a répondu Yves Vidal, "En plus, avec la crise sanitaire, on ne pouvait pas faire cela en intérieur, il fallait réduire le nombre d'invités, porter les masques, se tester tout les deux jours... Cela devenait compliqué".

Le maire de Grans conseille le prochain maire de MAPR : "Je lui dirais de ne pas considérer qu'il y a des caméras"

La maire de Grans ne sait pas quelle autre commune a été choisie par la prod pour le tournage de cette saison 6 de Mariés au premier regard. Mais il a un conseil pour le prochain maire qui officiera les mariages de l'émission : "Je lui dirais de ne pas considérer qu'il y a des caméras et que c'est enregistré, de faire un mariage normal, traditionnel. C'est ce que je faisais. D'ailleurs, c'était l'accord que j'avais avec la production. Autant, à l'arrivée des familles, ils les faisaient parfois ressortir, discuter, se lever, s'asseoir, autant quand j'attaquais le mariage à proprement parler, on ne me coupait pas, on ne me disait pas : 'On la refait !'. Je ne changeais pas ma méthode de mariage. Pour moi, c'était un mariage, point barre".