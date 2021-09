Yannick (Mariés au premier regard 2021) dans Influences : "J'ai soif de nouvelles aventures" (itw)

"Vous allez me revoir sur vos écrans" avait-il teasé sur Instagram, avant de préciser une fois qu'il était officialisé au casting d'Influences : "Oui j'ai bien dit une série pas une télé-réalité, en tout cas, pas pour le moment". Car beaucoup d'internautes étaient sûrs que Yannick ferait une émission de télé-réalité. "J'ai aussi reçu plusieurs messages de gens qui voulaient me voir absolument dans une télé-réalité" a-t-il déclaré.

"Tout le monde croyait les rumeurs d'Aqababe alors que je savais très bien que ce n'était pas la télé-réalité, que je préparais un projet différent" a-t-il aussi expliqué. Car pour rappel, les rumeurs disaient que Yannick serait dans la prochaine saison de La Villa des Coeurs Brisés ou dans Les Princes de l'amour 9 (ce qu'il avait démenti à PRBK).

Même Mélina pensait que Yannick serait dans La Villa des Coeurs Brisés. "Elle m'en a voulu, parce que dans sa tête j'allais faire La Villa, elle en était persuadée à cause de son contact. Alors j'en ai rajouté une couche en lui disant pour rire : 'Ben on va se rejoindre dans La Villa'. Donc elle était vénère" nous a-t-il raconté.

Yannick se concentre donc sur Influences mais ne dit pas pour autant non à tout jamais à la télé-réalité. "Tout est possible, je ne vais pas dire non parce que peut-être que dans 1 an je serai dans une émission de télé-réalité, on ne sait jamais" a-t-il détaillé, "C'est vrai que j'aurais bien aimé tester pour me montrer tel que je suis".

Propos recueillis par Marie Piat. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.