Yannick (Mariés au premier regard 2021) plus en contact avec Mélina : "Ce serait trop dangereux"

Les téléspectateurs ont quitté Mélina et Yannick plus amoureux que jamais lors de l'épisode bilan de Mariés au premier regard 2021. Ils ne s'attendaient donc pas vraiment à leur rupture quelques jours après la diffusion sur M6 : "C'est avec tristesse que je vous annonce la fin de notre histoire à Yannick et à moi (...) Il s'est passé des choses qui font que l'histoire est arrivée à sa fin, même si notre histoire fut médiatisée, ces raisons nous regardent", a confié la participante sur Instagram. Leur emménagement à deux ne s'est pas passé aussi bien que prévu du coup...

"C'est aussi un manque de respect"

Depuis leur séparation et donc leur futur divorce, Yannick et Mélina sont-ils en bons termes ? Sont-ils encore en contact ? Eh bien, sachez que le pote de Romain Benn (La Villa des Coeurs Brisés 6) refuse de garder une certaine proximité avec son ex-femme : "On ne va certainement plus, en tout cas de mon côté, garder contact. Je suis dans ce fonctionnement, de ne pas garder contact avec ses ex. Ce serait trop dangereux. Et c'est aussi un manque de respect. Je suis célibataire aujourd'hui mais pour la future, ça ne peut pas rester mon amie." Un avis avec lequel sera sûrement d'accord Aurélien, qui a aussi participé à Mariés au premier regard 2021. Être pote avec ses ex, c'est non pour le jumeau de Mathieu !