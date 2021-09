Influences sur NRJ12 : casting, images, date de diffusion... Les premières infos

Dans Influences, Yannick Motlai de son nom complet jouera Cyril. Mais qui est ce personnage ? "Cyril est une star du football français qui cumule de nombreux abonnés. Sportif de haut niveau, il sait ce qu'il veut et comment l'obtenir. Cyril vit une histoire d'amour avec Emy qui n'est vraiment pas de tout repos ! Il va donc inévitablement graviter autour de Followers Agency, jusqu'à devenir lui-même influenceur..." prévient le communiqué de presse.

Le reste du casting a aussi été révélé

En dehors de Yannick qui avait aussi participé à Ninja Warrior sur TF1 en plus de Mariés au premier regard 2021 sur M6, d'autres noms du casting ont été annoncés par NRJ12. Dans Influences, vous pourrez voir Mégane Lemiel qui a joué dans Brice 3 avec Jean Dujardin (Alex), Florian Schwob (Romain), Edouard Kupiec (Tom), le chanteur Mike Kenli qui est connu pour son titre Laisse moi une chance (Clément), Thalya Raymond (Thalya), Indra Kuldasaar célèbre chanteuse connue sous son prénom Indra pour son tube Let's Go Crazy et qui était aussi dans Je suis une célébrité, sortez-moi de là ! (Marjorie), Nina Azouzi (Ilona), Marie Henriquet (Chloé), l'ex Miss Languedoc-Roussillon Lena Stachurski (Rosy), Marion Delorme (Jade), Coraly Schevenement (Emy), Rachel Mouyal (Sandra), Patrice Maktav (Michaël), Bruce Tessore (Anthony), Virginie Caren (Adeline), Kim Dibongue-Levy (Adama), Thomas Groseil (Max), Simon Groseil (Quentin), Jordan Perin (Baptiste)...

De quoi parlera la série ?

Quelle est l'histoire d'Influences ? La chaîne a publié le synopsis de sa nouvelle série : "À seulement 24 ans, Alexandra Grand-Girard, surnommée Alex, est une jeune femme remplie d'ambition et d'énergie. Alors qu'elle suit des études de droit, elle découvre, grâce à sa petite soeur Ilona, le monde des influenceurs. Prise de passion pour celui-ci, elle fait le pari fou de laisser de côté ses études pour monter sa propre agence avec l'aide de son meilleur ami, Romain. Baptisée Followers Agency, l'agence grimpe vite en popularité grâce au travail et à la ténacité des deux associés et devient, en l'espace de deux ans, une référence pour tous les influenceurs stars. Au coeur de la tendance des réseaux sociaux, des paillettes et d'un monde qui fascine, Alex a visé juste. Les clients affluent, les demandes de partenariats ne cessent de croître et les influenceurs qu'elle représente sont comblés. Followers Agency affiche une réussite éclatante !".

Mais ce n'est pas tout, le communiqué de presse précise aussi que le choses vont se corser car "le succès attire la jalousie et l'envie, les comportements de certains changent et Alex, profondément droite et honnête, doit jongler entre les péripéties de sa vie sentimentale avec son petit ami Tom et les désillusions professionnelles notamment causées par ses rivaux Michaël de Celebrity Factory et Sandra, l'animatrice de Sandra Confidentiel. Ayant, malgré elle, beaucoup d'ennemis, Alex ne peut compter que sur sa famille et ses amis pour garder la tête froide et continuer de mener à bien son business. Mais un jour tout bascule : Alex est victime d'un mystérieux accident de voiture et tombe dans le coma. Son pronostic vital est engagé. Les cartes sont redistribuées et l'avenir de Followers Agency se retrouve menacé".

Des premières images déjà dispos

NRJ12 a même dévoilé des premières images inédites. Aussi bien des photos où l'on peut notamment retrouver Yannick de la saison 5 de Mariés au premier regard, qu'une vidéo un peu comme une bande-annonce (en haut de l'article).