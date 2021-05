Yannick (Mariés au premier regard 2021) et Mélina toujours en couple ? Le point sur les rumeurs

Après la nouvelle dispute entre Mélina et Yannick dans Mariés au premier regard 2021, certains internautes espéraient que le couple prenne la décision de divorcer lors du bilan. Malheureusement pour eux, il a choisi de ne pas rendre ses alliances aux experts Pascal de Sutter et Estelle Dossin. Maintenant, la grande question est : Yannick et Mélina sont-ils encore mariés depuis la fin de l'expérience ? Ils ne donneront la réponse que dans l'épisode "Que sont-ils devenus ?", diffusé le 17 mai sur M6.

Mélina et Yannick toujours mariés ?

En attendant, les rumeurs laissent entendre que les deux participaient seraient... toujours en couple, contrairement à Cécile et Alain : "De source sûre, Mélina et Yannick sont toujours ensemble aujourd'hui", "Je viens d'apprendre que Yannick est à l'heure actuelle toujours en couple avec Melina... Voilà, je suis déçu", ont balancé des internautes sur Twitter. Le blogueur Aqababe a lui aussi partagé cette info sur Instagram. Pour le moment, rien n'est sûr, mais certaines personnes avouent déjà qu'elles auraient préféré le divorce entre Yannick et Mélina.