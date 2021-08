Yannick (Mariés au premier regard 2021) dans Les Princes de l'amour 9 ? Il répond (EXCLU)

Yannick répond à PRBK sur la rumeur du casting des Princes de l'amour 9

Contacté par téléphone par PRBK, Yannick a répondu en toute franchise. "Depuis le post Instagram où j'expliquais qu'on me reverrait sur les écrans, ça parlait beaucoup d'émissions de télé-réalité" nous a-t-il avoué, les internautes ont été nombreux à lui demander s'il allait faire Les Princes et les Princesses de l'amour 5 ou un autre programme de télé-réalité.

"Même Mélina, mon ex-femme, on a divorcé il y a 2 semaines, pense que c'est pour de la télé-réalité. Elle m'a dit : 'Je ne te rejoins pas dans La Villa des Coeurs Brisés 7'. Je lui ai demandé pourquoi elle pensait que je serai dans La Villa des Coeurs Brisés et elle m'a répondu : 'J'ai des contacts'" nous a expliqué Yannick.

Mais comme il nous l'avait déjà affirmé dans une précédente interview pour PRBK, Yannick ne sera pas dans une émission de télé-réalité. "J'ai toujours dit que je n'allais pas faire de télé-réalité. Donc non, ce n'est pas ça" a-t-il assuré, il ne sera donc pas dans Les Princes et les Princesses de l'amour 5. "Plusieurs productions de télé-réalité m'ont contacté pour des programmes mais j'ai refusé" a-t-il précisé, "Déjà, ma mère rentre en compte et elle ne me voit pas dans une télé-réalité. En plus, je n'ai plus 20 ans, ce n'est pas le genre d'émissions que je veux faire".

En revanche effectivement, il sera bien de retour (bonne nouvelle !), mais pas dans une télé-réalité. "Je vais faire autre chose, je prépare autre chose" nous a confirmé Yannick, avant de teaser : "Vous en saurez plus dans 15 jours". On a hâte d'en savoir plus ! Restez donc connecté(e)s sur ses réseaux pour savoir de quoi il s'agit.

Propos recueillis par Marie Piat. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.