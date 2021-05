Yannick (Mariés au premier regard 2021) défend Mélina face aux critiques (Interview)

Yannick répond aux critiques sur Mélina

Alors que Yannick et Mélina étaient toujours en couple dans le bilan final de Mariés au premier regard 2021, seront-ils toujours ensemble dans l'épisode "Que sont-ils devenus ?" de ce lundi 17 mai 2021 sur M6 ? Mystère. Et avant de le savoir, Yannick a accepté de réponse à une interview Match ou Next de PRBK pour parler de son aventure avec Mélina. Il est notamment revenu sur les nombreux internautes qui ont critiqué Mélina (cette dernière avait d'ailleurs réagi en dénonçant le montage de MAPR).

Yannick a en effet répondu "Next" aux critiques sur Mélina, et "pour aucune critique d'ailleurs, sur personne" a-t-il ajouté. Celui qui est au casting de Mariés au premier regard 2021 a d'ailleurs précisé en avoir reçu quelques unes lui aussi. "Je savais que j'allais passer à la télé, donc il faut s'y attendre" à recevoir des critiques sur les réseaux et à avoir des haters.

Son conseil ? "Ne pas regarder les critiques, ne pas répondre, ne pas rentrer dedans"

Le candidat de Mariés au premier regard 2021 a avoué que face aux critiques et aux haters, "il faut être fort pour ça, mais malheureusement on est pas tous pareils". Ses conseils pour ne pas se sentir mal en voyant des messages haineux ? "Je pense qu'il ne faut pas hésiter à se faire aider" a-t-il expliqué, "et ne pas regarder les critiques, ne pas répondre, ne pas rentrer dedans".

Yannick a aussi parler de son envie d'abandonner Mariés au premier regard 2021 avec de voir Mélina, de leur coup de foudre au premier regard, de la drague sur les réseaux ou encore de ses projets sur d'autres émissions de télé-réalité (lui qui avait déjà participé à Ninja Warrior sur TF1).

Propos recueillis par Marie Piat. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.