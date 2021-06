Cécile (Mariés au premier regard 2021) de nouveau en couple : "J'ai rencontré quelqu'un"

Cécile (Mariés au premier regard 2021) confie : "Je suis en couple" mais "pas avec Alain"

Alain et Cécile étaient candidats dans Mariés au premier regard 2021 sur M6. Dans cette saison 5 de l'émission, Alain et Cécile n'ont pas fini en couple. Ils font partie des candidats à avoir divorcé. Mais l'agent commercial en immobilier va bien malgré la rupture et le divorce avec Alain. "Je ne suis pas du genre à vivre dans le passé" a-t-elle expliqué dans sa story Instagram, avant de révéler avoir retrouvé l'amour. "Je suis en couple" a annoncé Cécile, "pas avec Alain, mais j'ai rencontré quelqu'un".

Quel homme partage la vie de Cécile ? Avec qui la candidate de Mariés au premier regard 2021 est-elle en couple désormais ? Elle préfère ne pas le dire pour le moment. "Pour l'instant, je vais le protéger. Quand je marche dans la rue, je suis reconnue et je sais quelle attitude avoir... Mais lui est loin de tout ça. Donc ça lui fait un peu peur" a expliqué celle qui pourrait faire Pékin Express avec sa fille Anissa. En revanche, elle va quand même "partager quelques moments" de leur vie avec ses nombreux abonnés, via quelques posts. Mais sans révéler l'identité de son chéri : "Vous ne verrez pas son visage".

Cécile et Alain ne se parlent plus

Depuis leur rupture et leur divorce, les ex époux de Mariés au premier regard 2021 ne s'adressent plus la parole. Cécile a en effet assuré ne "plus avoir de contact" avec Alain "depuis longtemps". Ils ne se parlent donc plus. Et alors que Cécile est de nouveau en couple avec un homme, en revanche Alain serait toujours célibataire et n'aurait pas encore retrouvé l'amour. "J'ai compris que la science, ce n'était pas fait pour moi. Je laisse le hasard faire les choses" avait-il déclaré sur les réseaux.