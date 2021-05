Cécile (Mariés au premier regard 2021) dans Pékin Express 2022 avec Anissa ? Sa réponse à la rumeur

Dès le lancement de Mariés au premier regard 2021, Anissa a créé le buzz sur les réseaux sociaux. Les internautes l'ont d'ailleurs tout de suite bien imaginée participer aux Marseillais ou Les Anges, mais ils risquent aujourd'hui d'être déçus car la télé-réalité n'est pas dans ses projets. Elle a pourtant été contactée pour une émission : "C'est une jeune fille qui doit se construire en tant qu'adulte pour faire quelque chose qui lui plaira plus tard. La télé-réalité n'est pas un avenir pour une jeune fille. C'est à bannir, ce n'est pas pensable", a expliqué sa mère Cécile.

Cécile et Anissa au casting de Pékin Express 2022 ?

Il se murmure aussi que Anissa et l'ex-femme d'Alain rejoindraient le casting de Pékin Express 2022 : "Elles devraient monter sur Paris, probablement pour passer le casting ou signer les contrats. Début du tournage vers octobre", a balancé le blogueur Vaarruecos sur Instagram. Alors, retrouvera-t-on Cécile et sa fille dans la nouvelle saison de l'émission de M6 ?

La participante à Mariés au premier regard 2021, forcée de déménager à cause des fans, a enfin répondu à la rumeur : "Non, nous ne ferons pas Pékin Express car il est hors de question que l'on mange des testicules de moutons ou des yeux de poissons", a-t-elle confié en story sur Insta avant de préciser : "Nous ne ferons pas de télé-réalité non plus."