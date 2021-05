Cécile (Mariés au premier regard 2021) forcée de déménager à cause de l'émission et des fans

Après plus de 9 ans de célibat, pour se consacrer à sa fille Anissa, Cécile a décidé de se lancer dans l'expérience Mariés au premier regard 2021, sur M6. Les experts Pascal de Sutter et Estelle Dossin lui ont alors trouvé une compatibilité avec Alain, avec qui elle a décidé de rester mariée lors du bilan. Six mois plus tard, les téléspectateurs sont impatients de découvrir s'ils sont toujours en couple ou non et de savoir ce qu'ils sont devenus depuis leur mariage.

"On vient chez moi et ça je déteste"

En attendant la réponse officielle, on sait déjà que Cécile habite toujours dans son appartement que l'on a pu voir dans l'émission de M6. Elle a d'ailleurs décidé de déménager à cause de la présence incessante de certains fans et d'une boulette de la part de la production : "On vient chez moi et ça je déteste. Merci la production qui a filmé ma résidence, d'ailleurs je vais déménager... On m'appelle aussi la nuit sur mon téléphone. Mais sinon ce n'est que de la bienveillance avec des gens heureux de me rencontrer dans la rue", a expliqué la mère d'Anissa sur Instagram.

"C'est flippant"

Cécile s'est aussi confiée à Télé Loisirs sur l'engouement énorme autour de Mariés au premier regard 2021 : "J'ai même accéléré le retour de ma fille Anissa à la maison pour la protéger. Des gens viennent me voir sur ma terrasse, c'est flippant. Dans la rue, c'est aussi impressionnant. C'est totalement disproportionné. On n'a pas fait de l'humanitaire, je n'ai pas traversé la Manche à un bras ! C'est limite malaisant."