Laure (Mariés au premier regard 2021) et Matthieu parents : ils dévoilent le prénom de leur fille !

En participant à Mariés au premier regard 2021, Laure et Matthieu ne s'attendaient sûrement pas à ressentir un vrai coup de foudre, à acheter une maison à deux et à devenir papa et maman quelques mois seulement après leur première rencontre. Même si la question de garder le bébé s'est posé, les amoureux ont décidé de se lancer et de fonder leur petite famille : "C'était un bel imprévu. On ne savait pas si on allait le garder, si c'était trop tôt", ont-ils expliqué en interview avec PRBK.

Laure a accouché !

Un bel imprévu qui a mis du temps à arriver. Laure a même dépassé le terme, à tel point que son accouchement a dû être déclenché, mais après de longues heures d'attente, la jeune maman a mis au monde sa petite fille. C'est sur Instagram que Matthieu et Laure ont annoncé la grande nouvelle. Ils ont aussi dévoilé le prénom tant attendu de leur bout de chou. Ils avaient laissé comme seul indice la première lettre, un "l" : "Nous sommes heureux de vous présenter notre petite Lya. Tout s'est très bien passé. Beaucoup d'émotions.", a écrit Laure en légende de leurs premières photos à 3.