Laure (Mariés au premier regard 2021) enceinte de Matthieu : "On a sorti deux prénoms" (Interview)

Depuis le bilan de Mariés au premier regard 2021, Mélina et Yannick se sont séparés, comme Frédéric et Emeline. En revanche, Matthieu et Laure, eux, sont toujours mariés et attendent même un heureux événement : leur premier bébé ! C'est seulement cinq mois après leur mariage que la participante à l'émission de M6 est tombée enceinte : "C'est arrivé super rapidement. C'était un bel imprévu. On ne savait pas si on allait le garder, si c'était trop tôt. C'était bizarre comme sensation", ont confié Laure et Matthieu en interview avec PRBK.

Matthieu et Laure ont déjà trouvé le prénom de leur bébé

Dans quelques mois, les amoureux accueilleront une petite fille et pas besoin de réfléchir au prénom puisqu'ils l'ont déjà trouvé : "On a sorti deux prénoms, un pour un garçon et un pour une petite fille et on était d'accord pour les deux", ont révélé Matthieu et Laure au micro de PRBK. Ils n'en ont bien évidemment pas dit plus, il va falloir être patient(e) avant de découvrir celui choisi pour le bout de chou.

En attendant, les deux participants de Mariés au premier regard 5 se sont aussi exprimés sur leur rencontre, leur mariage, leur plus gros défaut, leur pire phobie, leur plaisir coupable ou encore leur moment le plus gênant dans l'émission de M6. Découvrez leur interro surprise dans notre diaporama !

Propos recueillis par Lola Maroni. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.