Laure (Mariés au premier regard 2021) et Matthieu bientôt parents : "C'était un bel imprévu" (Itw)

Alors que Yannick et Mélina ont annoncé leur rupture surprise, Laure et Matthieu, eux, sont toujours mariés depuis le tournage de Mariés au premier regard 2021 et une petite surprise est même venue bousculer leur quotidien : ils attendent leur premier enfant ! La question d'emménager ensemble ne se posait donc plus : Laure est partie habiter chez son mari, mais ils s'installeront bientôt dans la maison familiale qu'ils sont en train d'acheter.

"On ne savait pas si on allait le garder"

En attendant leur nouvelle vie à trois, Matthieu et Laure se sont confiés sur ce "bel imprévu" en interview avec PRBK. La future maman nous a notamment raconté comment elle a annoncé sa grossesse à son mari : "Je lui ai demandé s'il était prêt à revendre sa voiture fétiche pour acheter une grosse voiture familiale. Et là, il a pleuré." Et du coup, comment le participant à Mariés au premier regard 2021 a-t-il réagi ?

"J'étais content oui et non parce qu'on ne savait pas ce qu'on allait faire et puis, c'est arrivé super rapidement. C'était un bel imprévu. On ne savait pas si on allait le garder, si c'était trop tôt. C'était bizarre comme sensation. Après, quand on a pris la décision de le garder, là, j'étais super heureux", nous a expliqué Matthieu.

"Comme, on est marié, ça légitime l'enfant"

Et leurs proches, ont-ils bien accueilli la nouvelle du futur bébé ? "Ils étaient super heureux. Comme, on est marié, ça légitime l'enfant, c'est ça qui est drôle. On avait tous les passe-droits", ont confié les jeunes mariés à PRBK. En tout cas, leur belle histoire commencée dans Mariés au premier regard 5, suivie par plus de 3 millions de téléspectateurs sur M6, continue !

