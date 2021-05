Emeline (Mariés au premier regard 2021) annonce sa rupture avec Frédéric et explique les raisons

Alors que Laure et Matthieu attendent leur premier enfant, deux couples de Mariés au premier regard 2021 se sont séparés depuis le tournage du bilan : Mélina et Yannick et... Emeline et Frédéric ! Au bout de 7 mois de relation, Emeline a décidé de rompre avec le participant, compatible à 85% avec elle, à cause d'un décalage dans leur vision du quotidien. On se souvient que Frédéric était prêt à passer à l'étape supérieure, soit l'emménagement, plus rapidement que son ex-femme : les internautes ont d'ailleurs reproché à cette dernière de ne pas être sincère.

Emeline se confie sur sa rupture avec Frédéric

C'est sur Instagram qu'Emeline a annoncé sa rupture avec Frédéric, qui n'est en réalité pas la première, trois mois après le bilan de Mariés au premier regard 5 : "Nous sommes arrivés dans un quotidien des plus normaux et je souhaitais prendre mon temps dans la relation, parce que non, on ne s'installe pas avec quelqu'un au bout d'un mois sans connaître la personne que l'on soit marié ou non. Au-delà du mariage, il y a une relation à construire et il faut du temps pour ça."

Elle explique ensuite : "Cependant, je suis le genre de personne qui a besoin de quelque chose de palpitant et d'une réelle alchimie avec mon partenaire : j'ai besoin de vibrer et ressentir les petits papillons au fond de moi et me sentir aimée et aimer en retour. J'ai besoin que l'on soit sur la même longueur d'ondes, que l'on avance sur le même chemin. Seulement voilà, j'ai fait un blocage car je ne ressentais pas tout ça alors, après une première rupture j'ai décidé de donner une seconde chance à notre mariage beau et sincère car oui, nous étions beaux. Du temps a passé et mes sentiments se dissipaient et malgré les essais ils n'ont pas resurgis."

"Une page se tourne"

Emeline ajoute : "Alors quelle est la meilleure solution finalement ? Me forcer à être dans une relation à 28 ans juste pour faire plaisir aux autres et être dans une relation à sens unique et se faire du mal ? Ou admettre qu'au fond, ce qui est perdu ne sera pas retrouvé et prendre une décision difficile en ce sens.... Mon but étant de penser à moi avant tout car je reste une femme libre de mes choix et de mes sentiments (...), mais aussi au bien-être de Fred, dans le respect et la bienveillance."

"Une page se tourne et j'espère de tout coeur qu'elle sera d'autant plus belle pour Fred car je lui souhaite d'être heureux avec quelqu'un qui saura le rendre heureux. Je crois toujours en l'amour, au mariage véritable et durable. Mais une chose est sûre, c'est que je ne ferai pas partie de ces personnes qui s'enferment dans une relation par 'obligation' ou par 'confort'. Nous n'avons qu'une vie, je n'ai qu'une vie, et je compte bien la vivre", conclut-elle.