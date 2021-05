Laure (Mariés au premier regard 2021) et Matthieu ont piégé la prod "pour s'échapper sans caméras"

Le plan de Matthieu et Laure pour se retrouver en off

Même si leur mariage a plutôt mal commencé, à cause du coup de stress de Matthieu à la mairie, Laure et Matthieu se sont finalement très vite rapprochés, notamment grâce à leur humour commun. Ils s'entendent vraiment bien là-dessus, aussi bien devant les caméras que derrière. Les jeunes mariés ont d'ailleurs révélé avoir joué un tour à la production pour continuer leur lune de miel dans la plus grande intimité... dans la maison de Matthieu.

C'est sur Instagram qu'ils ont partagé des moments de leurs retrouvailles en off : "Ce que l'on voit, c'est que je laisse Laure chez elle après la lune de miel. Et en vrai, j'ai demandé au taxi de faire le tour de chez elle et de récupérer Laure pour s'échapper sans les caméras. On a fui les caméras, sorry la prod", a confié Matthieu.

Laure a ensuite raconté leur plan pour échapper à la production de Mariés au premier regard 2021 (ou Mariés au premier regard 5) : "Je me suis changée, Matthieu a fait demi-tour avec le taxi, je suis sortie par une autre porte, et hop ! On est passé en taxi devant l'équipe de tournage mais on s'est caché."