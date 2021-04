Laure (Mariés au premier regard 2021) enceinte de Matthieu ? Les détails qui sèment le doute

Entre Laure et Matthieu, tout n'a pas hyper bien commencé dans Mariés au premier regard 2021 (ou Mariés au premier regard 5) sur M6 ! D'ordinaire très bavard et plein d'humour, le candidat s'est retrouvé complètement bloqué face à Laure lors de leur mariage, à tel point que leurs proches, dont le frère de la mariée, Matthieu, ont eu des doutes sur leur compatibilité. Tous leurs doutes se sont finalement envolés quand Laure et Matthieu ont commencé à se lâcher un peu plus.

Laure et Matthieu attendent un bébé ?

Il n'aura finalement fallu qu'une seule nuit pour rapprocher les deux candidats de Mariés au premier regard 2021 : ils se sont découverts plein de points communs et ont déjà construit une belle complicité. Et si Laure et Matthieu étaient le fameux couple de l'émission de M6 qui attend premier enfant ? Eh oui, dans le pré-générique, on peut découvrir que l'une des participantes est tombée enceinte, cinq mois seulement après son mariage. Depuis plusieurs semaines, les internautes misent sur Laure et leurs soupçons se sont intensifiés avec un nouveau détail.

Dans l'épisode de ce 5 avril 2021, des Twittos ont remarqué le tatouage de Laure en bas de son ventre à gauche et son piercing au nombril, qu'ils jugent être les mêmes que ceux de la future maman que nous pouvons apercevoir dans le générique du début : "C'est Laure qui est enceinte c'est sûr et certain ! C'est son tatouage sur le ventre dans le générique", "si vous avez l'oeil, c'est laure qui est enceinte parce qu'on peut voir rapidement son tatouage sur l'extrait du monitoring", "si Laure a un tatouage sur le ventre alors oui, c'est elle qui est enceinte", peut-on lire sur Twitter.