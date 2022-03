Bruno (Mariés au premier regard 2022) et Alicia toujours en couple ou divorcés ? Un blogueur balance

Mariés au premier regard 2022 : Bruno et Alicia toujours mariés et en couple ou divorcés ?

Après le premier épisode de la saison 6 de MAPR la semaine dernière, un épisode 2 de Mariés au premier regard 2022 est diffusé ce lundi 28 mars 2022 sur M6. L'occasion notamment de voir ce que deviennent Bruno et Alicia après leur mariage. Mais sont-ils toujours en couple depuis la fin du tournage de l'émission ?

Car ce qui intéressent surtout les fans de Mariés au premier regard, ce sont les bilans pour savoir qui est encore marié et en couple et qui est célib. Et selon Vaarruecos, "Bruno et Alicia sont toujours ensemble et mariés" a-t-il dit dans sa story Instagram. "Ils sont fous amoureux l'un de l'autre !" a ajouté le blogueur, "Et ce, même si au début Bruno voulait annuler le mariage par rapport à son père". Car pour rappel, les parents de Bruno n'étaient pas vraiment open au mariage de leur fils au départ...

"Quand j'imaginais la femme de mon frère, j'imaginais ce genre de femme-là"

Celle qui a aussi marqué le mariage, c'est Carine la soeur de Bruno. Elle qui est jalouse possessive de son frère avait commencé à piquer une crise qui semblait compromettre la suite de la soirée. Mais au final, comme confié à Télé Loisirs, Carine était heureuse en rencontrant Alicia, la femme de son frère : "Je suis émerveillée, je suis très contente. Quand j'imaginais la femme de mon frère, j'imaginais ce genre de femme-là. C'est une belle femme, souriante, rayonnante. Quand elle arrive on ressent tout ça, elle a une prestance incroyable. Mes parents aussi sont ravis lorsqu'ils voient Alicia". Donc on se dit que c'est effectivement fort probable que le couple BG soit resté marié et happy !