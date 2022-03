Mariés au premier regard 2022 : pourquoi les candidats ne sentent plus les vêtements de leur futur(e) mari/femme ?

Après Laure et Matthieu qui sont devenus parents, Yannick, Cécile et tous les autres ex-participants de la saison 5, voici Mariés au premier regard 2022 avec de nouveaux mariages ! Ce lundi 21 mars à 21h10, M6 lance la toute nouvelle édition de son programme de romance pour une saison 6 ! Pour l'occasion, Philippe Vandel à reçu Estelle Dossin, psychologue et experte de l'émission, et Caroline, participante de cette nouvelle saison, dans son émission média sur Europe 1. "Il y a des doutes sur certains examens dits 'scientifiques', comme le test olfactif... Est-ce que, Caroline, on vous a fait renifler des t-shirts ?" a demandé le journaliste. "Alors ça, je n'ai pas eu ! Je ne sais pas si c'est par-rapport au Covid" répond la candidate avant d'être coupée par Estelle Dossin : "Absolument. C'est un exercice qu'on a dû écarter cette année pour des raisons sanitaires".

De gros changements cette saison

L'absence de ce test n'est pas le seul changement auquel les téléspectateurs pourront assister. En effet, les mariages ne se dérouleront plus à Grans, comme c'était le cas lors des saisons précédentes. Cette année, les cérémonies se déroulent à Gibraltar.

Un changement nécessaire pour les experts. "Sur la dernière saison on s'est dit que c'était important de bousculer un petit peu nos jeunes mariés. On demande à des jeunes gens qui ne se connaissent pas de se rencontrer et de s'épouser immédiatement. Cela les sort complètement de leur zone de confort, c'est un vrai défi pour eux. Le problème c'est que la dynamique qui se passait à Grans était toujours la même et nous on s'est dit que ça n'avait pas de sens de les sortir d'une zone de confort pour les remettre dans une autre" nous a expliqué Estelle Dossin lors d'une interview.