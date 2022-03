Mariés au premier regard 2022 : date, nouveautés, mariages à l'étranger... Toutes les infos sur la nouvelle saison !

Quelle date de diffusion pour Mariés au premier regard 2022 ?

La dernière saison de Mariés au premier regard a séduit les téléspectateurs. En effet, ils étaient en moyenne 2,9 millions devant leur télévision pour suivre les aventures de Laure et Matthieu, qui sont devenus parents de leur premier enfant, Yannick, bientôt au casting de La Villa des coeurs brisés 7, Cécile de nouveau en couple et les autres. Forte de ce succès, M6 va donc sans surprise lancer une nouvelle saison, qui sera la sixième ! A quelle date peut-on s'attendre à découvrir les nouveaux épisodes ? Sortez votre agenda : c'est le 21 mars 2022 que l'émission sera de retour !

Des participants aux profils inédits

Cette année, la production a reçu plus de 25 000 candidatures, contre 10 000 pour l'édition précédente. Et parmi les 14 sélectionnées, elle a déniché des candidats aux profils bien particuliers. "Les célibataires que vous allez découvrir ne ressemblent en rien à ceux des années précédentes", a prévenu Virginie Dhers, directrice de programmes de Studio 89, la société de production de l'émission, lors de la conférence de presse de présentation de la saison.

C'est notamment le cas de Caroline et son style de vie bien particulier. "Je vis dans un hameau de 20 habitants perdu dans la montagne, donc je fais très peu de rencontres humaines. Et quand j'en fais, je pars du principe qu'ils seront forcément incompatibles avec moi parce que je suis vegan, parce que toute ma vie tourne autour de la protection des animaux et de la nature, et que j'ai 18 chiens... Et donc toute cette vie là, à part trouver quelqu'un de vraiment compatible avec moi, je ne vois pas comment la partager" a expliqué cette mère célibataire de 29 ans.

Bruno, de son côté s'est inscrit suite à une grosse déception amoureuse et redoutait fortement la réaction de sa famille. A l'inverse, et pour la première fois du programme, il y a des parents qui ont inscrit leur enfant au casting sans le lui dire ! On vous avait prévenu, cette saison s'annonce spéciale.

Fini Grans, direction Gibraltar !

Jusqu'à cette saison 6, tous les mariages s'étaient déroulés dans la mairie de Grans, dans les Bouches-du-Rhône. Mais, cette année, la production a décidé d'innover et de se rendre à Gibraltar. Pour quelle raison ? Elle trouvait que les participants étaient trop habitués à la mécanique.

"D'un point de vu psychologique, on avait besoin de sortir nos participants de leur zone de confort" a expliqué Estelle Dossin, experte du programme, avant d'ajouter "La mécanique était toujours la même, donc on s'est dit qu'il fallait absolument apporter du changement, que quelque chose bouge, pour pouvoir à nouveau solliciter les participants en terme de motivation et d'implication (...) En tant que psy, on sait que quand on est face à une forme d'insécurité, un cadre qu'on ne connait pas, on est obligé de faire plus confiance à l'autre".

Mais pourquoi ce choix de destination ? "La première volonté en tant que producteurs, c'est qu'on voulait conserver de vrais mariages, légaux et engageant. Gibraltar, permet de faire des mariages reconnus en France". Ce n'est pas tout, Virginie Dhers a ensuite précisé : "La spécificité de Gibraltar, c'est que les formalités sont assez simples. Ce qui fait que c'est devenu un endroit où beaucoup d'étrangers vont se marier (...) On était en pleine crise sanitaire et Gibraltar c'est tout petit donc ils ont eu beaucoup plus de facilités à maitriser le virus. Ils ont été vaccinés très vite et surtout, les mariages ne se sont jamais interrompus là-bas (...) Pour nous c'était donc une garantie que les mariages pourraient avoir lieu".