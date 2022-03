Mariés au premier regard 2022 : Florent Manaudou, aqua poney, La Casa de Papel... Le récap en tweets

Mariés au premier regard 2022 est arrivé ce lundi 21 mars 2022 sur M6. Une saison 6 de MAPR avec le retour des experts Estelle Dossin et Pascal de Sutter. En revanche, gros changement pour les mariages : les cérémonies se passent à Gibraltar et non plus à la mairie de Grans. Alors, qu'ont pensé les internautes de cet épisode 1 ? Voilà notre récap en tweets !

Coucou Florent Manaudou

Alors non, Florent Manaudou ne s'est pas inscrit à l'émission. Faut pas rêver hein ! Il va se marier avec Pernille Blume. Mais effectivement, le nageur BG était bien présent dans l'épisode de MAPR. Pourquoi ? Parce qu'il était invité au mariage d'un de ses amis.