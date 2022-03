Mariés au premier regard 2022 : les coulisses de la saison 6 par Estelle Dossin (interview)

Après le succès de la dernière saison qui a réuni en moyenne 2,9 millions téléspectateurs, place à l'épisode 1 de Mariés au premier regard 2022 pour une 6ème édition ce lundi 21 mars sur M6. Nous allons enfin pouvoir découvrir qui va succéder à Laure et Matthieu, qui sont devenus parents ou Yannick que l'on verra prochainement dans La Villa des coeurs brisés 7.

Estelle Dossin, psychologue et experte du programme, est arrivée lors de la saison 3 et a tout de suite été emballée par le projet. "C'était une vraie occasion pour moi de m'intéresser à quelque chose qui intéresse énormément la psychologie depuis très longtemps : savoir s'il existe vraiment une compatibilité entre amoureuse entre les personnes" nous révèle-t-elle.

De vrais tests poussés

La psychologue nous explique aussi qu'ils font des tests très poussés afin de trouver le partenaire idéal des participants. "On a des tests, des questionnaires et des entretiens assez poussés", mais les pourcentages restants sont également très importants : "Cela indique les points de résistance d'une personne. Et comme nos participants sont souvent dans des schémas de répétition, pour nous c'est très important de voir ce qui se passe dans ces pourcentages restants afin de les aider à dépasser leurs obstacles". Si l'émission n'assure pas de trouver l'amour à 100%, elle garantit "deux personnes qui sont fortement compatibles de se rencontrer".

Gros changement cette année, les mariages ne se déroulent plus à Grans, mais à Gibraltar. Une nouveauté qui paraissait nécessaire aux yeux des deux experts. "Sur la dernière saison, avec Pascal (De Sutter, autre expert du programme) on s'est dit que c'était important de bousculer un petit peu nos jeunes mariés" dévoile Estelle Dossin avant de préciser : "On demande à des jeunes gens qui ne se connaissent pas de se rencontrer et de s'épouser immédiatement. Cela les sort complètement de leur zone de confort, c'est un vrai défi pour eux. Le problème, c'est que la dynamique qui se passait à Grans était toujours la même, et nous, on s'est dit que ça n'avait pas de sens de les sortir d'une zone de confort pour les remettre dans une autre".

Les mariés sont libres de faire ce qu'ils veulent

La psychologue nous explique aussi que les mariés ne reçoivent aucune directive avant la cérémonie. "On ne donne absolument aucune consigne aux participants. Si des personnes qui se rencontrent et qui se marient ont envie de s'embrasser, ils le font. S'ils n'ont pas envie, ils ne le font pas. A aucun moment on ne les force ou on leur demande de faire quoi que ce soit. Ce sont des adultes, ils sont responsables et on respecte tout à fait leur choix".

Alors les jeunes mariés se diront-ils "oui" ? S'embrasseront-ils dès la cérémonie ? Réponse dès ce lundi 21 mars, à partir de 21h10 sur M6.