Mariés au premier regard 2022 : mariée relou, père gênant, compatibilités bizarres... Le récap en tweets de l'épisode 3

Dans cet épisode, nous avons également fait la connaissance de Damien et Pauline. Le jeune homme a été inscrit au casting par son père, une première dans l'émission. Dans leurs portraits, on constate que les deux futurs mariés ont tout pour que ça marche ! Ils cherchent les mêmes choses, ils ne vivent pas très loin l'un de l'autre, ils correspondent à leurs critères physiques, etc...

Pour en savoir plus sur eux et sur les autres couples, il va falloir être patient car le prochain numéro de Mariés au premier regard ne sera diffusé que dans deux semaines, le 18 avril 2022