Mariés au premier regard 2022 : Emilie a imposé une condition stricte pour accepter de participer

Mariés au premier regard 2022 est de retour sur M6 depuis le lundi 21 mars dernier. Lors des deux premiers épisodes, on a pu observer le véritable coup de foudre qui a frappé Bruno et Alicia. Carine, la soeur du marié a reçu beaucoup de critiques sur son attitude trop possessive durant la cérémonie et son frère a dû prendre la parole sur Instagram pour la défendre. On a également assisté au début du mariage entre Axel et Caroline. Si le jeune homme est tombé sous le charme et a dit "oui" sans hésiter, la mariée avait l'air beaucoup moins emballée et le suspense reste entier concernant sa réponse.

En parallèle de ces deux mariages, on a aussi fait la connaissance d'une nouvelle participante. Emilie, mère célibataire d'une petite fille âgée de 5 mois, participe au programme dans le but de trouver le grand amour. Après deux ans de relation, la jeune femme de 34 ans s'est retrouvée célibataire du jour au lendemain alors qu'elle était enceinte de 4 mois. Depuis, sa fille est toute sa vie.

"Lina ne me quitte pas"

Et pas question de la laisser loin d'elle, même pour aller se marier à Gibraltar. Dans une interview accordée à Télé-Loisirs, elle a révélé avoir imposé à la prod d'emmener sa fille pour la cérémonie. "Je l'ai emmenée avec moi à Gibraltar. Lina ne me quitte pas. Ma fille vient avec moi, sinon rien" explique-t-elle, avant d'ajouter : "J'adore voyager, mais comme j'étais avec un petit bébé de 5 mois, c'était un peu stressant pour moi. J'aurais préféré qu'ils le fassent en France. Ce n'est pas la même organisation". Lina a donc "pris l'avion pour la première fois à 5 mois avec sa mamie".

Emilie avoue être très proche de sa maman et que cette dernière a joué un rôle très important dans sa reconstruction. "Je l'appelle tous les jours. Depuis ma grossesse, on ne se lâche pas. Elle a été mon pilier. Elle m'épaule énormément. C'est grâce à ma mère que j'ai réussi à relever la tête et que j'arrive à élever ma fille correctement" a-t-elle conclu.

On espère pour Emilie que son mariage aura le même succès que celui d'Alicia et Bruno. D'après Vaarruecos, ils seraient toujours mari et femme à l'heure actuelle. Pour le savoir, rendez-vous, ce lundi 4 avril 2022 à 21h10 sur M6.