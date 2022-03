Bruno (Mariés au premier regard 2022) et Alicia se connaissaient-ils déjà avant l'émission ? Il répond aux rumeurs

Le 28 mars, les téléspectateurs ont pu assister à la fête du mariage d'Alicia et Bruno dans l'épisode 2 de Mariés au premier regard 2022 sur M6. Nous vous avons d'ailleurs débriefé l'épisode en tweets. Si à la télévision, tout semble se passer pour le mieux, ce ne serait malheureusement pas le cas dans la vraie vie. En effet, d'après Public, Bruno aurait eu une aventure avec une autre femme peu de temps avant la diffusion. "Il a eu une histoire avec une autre alors qu'il était encore marié. Après un mois de relation avec la deuxième copine, il lui révèle l'existence d'Alicia et sa participation à Mariés au premier regard (...) Quand elle a découvert le pot aux roses, sa deuxième copine n'a pas hésité une seule seconde à le mettre à la porte et a rompu. Il lui disait qu'il réfléchissait à divorcer ou non" révèle le magazine.

Bruno balaie les rumeurs

Bruno, visiblement lassé des "on dit", a pris la parole dans sa story Instagram. "Je fais cette vidéo pour démentir : sachez que de nombreux articles people sont faux. Il n'y a aucune véracité. C'est toujours 'des sources proches'. Mais aujourd'hui, mes proches savent la vérité. Je veux vraiment faire cette vidéo pour rassurer tout le monde. Non, je n'ai pas eu de double vie" affirme celui qui a déjà dû défendre sa soeur Carine après des critiques, avant de clamer son honnêteté : "Si jamais certains croyaient à cette news, je peux vous assurer que j'ai toujours été honnête et droit. Dès que j'ai eu la bague au doigt, mon but était simple : faire en sorte que mon mariage avec Alicia fonctionne".

Il a également démenti la rumeur laissant entendre qu'il connaissait déjà sa femme avant l'émission : "Non, je ne connaissais pas Alicia avant l'expérience". Cela a le mérite d'être clair. D'ailleurs, d'après le blogueur Vaarruecos, Bruno et Alicia seraient toujours ensemble.