Dans l'épisode 2 de Mariés au premier regard 2022, diffusé ce lundi 28 mars 2022 sur M6, il y a eu encore du mariage, du drama et des rires. Les experts Estelle Dossin (qui nous a raconté les coulisses) et Pascal de Sutter ont trouvé des personnes compatibles aux candidats et aux candidates, mais c'était sans compter les belles-familles. Entre la soeur en mode fan d'inceste à la Game of Thrones et stalkeuse comme dans You, ou encore la secte vegan, il va falloir s'adapter. Voilà notre récap en tweets de ce nouvel épisode de la saison 6 de MAPR !

Quand Bruno et Carine nous font un remake des Lannister

Alors que beaucoup de téléspectateurs et téléspectatrices se demandent si Bruno et Alicia sont toujours en couple et mariés ou séparés et divorcés, beaucoup de twittos ont surtout parlé de Carine. Qui ? La soeur de Bruno voyons ! Car certes, c'est pas la mariée, mais on dirait bien qu'elle n'aurait pas dit non à son frangin. "J'ai hâte de parler avec Bruno. J'ai le coeur lourd, parce que il faut être sincère, je suis possessive avec lui, c'est une évidence" a-t-elle notamment déclaré face caméra dans Mariés au premier regard 2022, en plus de ses regards langoureux. On avait l'impression de voir Jaime et Cersei Lannister de Game of Thrones, tellement ça sent l'inceste. Carine a aussi fait penser à une autre série : You. Certains internautes se demandent si elle ne va pas stalker Bruno et Alicia pendant leur lune de miel en mode Joe Goldberg...