Mariés au premier regard 2022 : Bruno et sa soeur Carine trop proches ? "Ca peut être difficile à comprendre pour certains"

Suite à l'épisode 2 de Mariés au premier regard 2022, diffusé ce lundi 28 mars sur M6, Carine, la soeur de Bruno, a été la cible de nombreuses critiques de la part des internautes et téléspectateurs de cette saison 6 de MAPR. Beaucoup ne comprennent pas sa forte possessivité et son attitude pendant le mariage de son frère et Alicia. Le jeune marié a tenu à prendre la parole en story Instagram pour la défendre...

