Caroline (Mariés au premier regard 2022) répond aux critiques : "Axel n'est pas le petit toutou qui me suit partout"

Ce lundi 4 avril 2022, M6 a diffusé l'épisode 3 de Mariés au premier regard 2022, dont nous vous avons partagé les meilleurs moments en tweets. On a enfin pu assister au mariage de Caroline et Axel. La jeune femme est vegan et vit dans un petit village de montagne avec ses 18 chiens. Le marié adore la nature et possède aussi deux chiens dont il est très proche. Dans les grandes lignes, ils sont faits l'un pour l'autre et leur compatibilité est de 80%. Mais, problème, lorsque Caroline arrive devant son (futur) mari lors de la cérémonie, elle ne le trouve pas du tout à son goût. Si elle lui passe quand même la bague au doigt, les internautes ont trouvé son attitude exécrable.

Après avoir taclé les experts, la jeune mariée a répondu aux critiques sur Instagram. "On me demande si c'est le montage qui me fait passer pour quelqu'un comme ça... Même quand je me regarde, c'est moi. Je suis très mal à l'aise. D'ailleurs, j'ai pas regardé en fait, mais j'avais vu les images un peu avant. Je suis très mal à l'aise de me voir comme ça et je suis très mal à l'aise pour Axel. Ce n'est pas un bon moment, mais le montage représente la réalité en ce qui me concerne moi. Cela me représente très bien" reconnaît-elle.

"Axel a aussi ses exigences !"

Ce qui la dérange le plus, ce sont les attaques sur sa maman. En effet, cette dernière a fait la tête toute la cérémonie et ne semblait pas du tout emballée par ce mariage, ce qui lui a valu beaucoup de moqueries sur les réseaux. "Ma maman... C'est plus compliqué car on lui a coupé tout le positif, et on a laissé que le négatif alors que ça ne reflète pas la réalité".

Caroline a ensuite tenu à rétablir sa vérité concernant Axel. "On lui donne un côté 'mec prêt à tout pour moi', qui attend juste que j'accepte sa présence pour être heureux, alors que pas du tout, Axel a aussi ses exigences ! D'ailleurs, il me le fait comprendre, même si c'est pas au montage, qu'il ne va pas attendre mille ans que je tombe amoureuse. Donc non, Axel n'est pas le petit toutou qui me suit partout" conclut-elle.

Le mariage de Caroline et Axel aura-t-il finalement le même succès que celui d'Alicia et Bruno, qui seraient toujours en couple aujourd'hui ? Réponse dans les prochains épisodes de Mariés au premier regard 2022 !