Mariés au premier regard 2022 : friendzone, grosses larmes, soeur qui s'incruste... Le récap en tweets de l'épisode 4

Après une semaine sans épisode, les fans ont pu retrouver Mariés au premier regard 2022, ce lundi 18 avril sur M6 ! Dans l'épisode 4, on a assisté au mariage de Frédérick et Emilie, à l'échec total entre Axel et Caroline, aux débuts parfaits de la lune de miel d'Alicia et Bruno et nous avons fait la connaissance de nouveaux participants... Découvrez notre débrief en tweets.

On en parle que j'ai les larmes aux yeux devant les petites confessions de Frederique et milie ? Je crois que je suis trop dans le truc #MAPR #MariesAu1erRegard pic.twitter.com/mbTUHotq5v — Guenin Justine (@JustineGuenin) April 18, 2022

Mais, celle qui a imposé la présence de sa fille à la production a aussi énervé les fans. En effet, selon eux, Emilie parle trop de sa fille et ne donne pas assez d'attentions à son mari. Certains pensent même qu'elle a plus participé à l'émission pour trouver un père qu'un mari...

Les malheurs d'Axel La galère continue pour Axel ! Après l'échec total de la cérémonie et la gênance de la fête, on a enfin pu assister à la lune de miel. Et malheureusement pour le jeune marié... encore un malaise lors de la nuit de noces ! Il a carrément été viré de sa chambre par sa femme qui ne souhaitait pas dormir avec lui. Ça, à la limite, on peut comprendre puisqu'ils ne se connaissent que depuis quelques heures... Mais Caroline n'a même pas voulu passer un peu de temps avec lui pour discuter ! Beaucoup d'internautes se sont montrés choqués par l'attitude de la maitresse de 18 chiens et conseillent à Axel de fuir rapidement !

En vrai a me choque vraiment qu'on puisse se positionner comme une personne ouverte, tolrante et bienveillante et rejeter aussi froidement quelqu'un juste parce qu'il a pas exactement la bonne taille ou le physique qu'on attendait. #MariesAuPremierRegard #MAPR pic.twitter.com/m4T67nOR5M — Opalyne (@CarnetsOpalyne) April 18, 2022

Je me demande pourquoi Caroline s'est inscrit #MariesAupremierRegard? Car le concept est justement d'apprendre connaitre quelqu'un au-del du physique.



Encore une qui s'est inscrit pour faire le buzz. #MariesAu1erRegard #mapr #MAPR6 pic.twitter.com/1Km8IK0juC — Soso972 (@sop972) April 18, 2022

Les twittos n'oublient pas la soeur de Bruno Alors qu'Alicia et Bruno, dont le mariage a été une franche réussite, vivent leur meilleure vie en voyage de noces au Portugal, les internautes se sont inquiétés de l'absence de Carine, la soeur du marié.

Excusez moi mais je commence tre trs inquiete !! O est la soeur de Bruno ?! Ils se sont endormis sans elle, se rveillent sans elle. Pardon mais y'a un souci l ... #MAPR #MariesAuPremierRegard #MariesAu1erRegard pic.twitter.com/Fz7ZBrmgXn — Con de tes morts (@condetesmorts_) April 18, 2022

je suis sr elle va sortir du lit quand Alicia va teindre la lumire ! #MariesAuPremierRegard #marisAu1erRegard #mapr pic.twitter.com/cgLgQl30r1 — Pierre REMY (@pierre80remy) April 18, 2022