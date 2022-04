Caroline et Axel (Mariés au premier regard 2022) : une nuit de noces tendue avec "aucune envie de dormir ensemble"

Mariés au premier regard 2022 : Axel se confie sur sa nuit de noces avec Caroline

Dans l'épisode 3 de Mariés au premier regard 2022 diffusé sur M6 le 4 avril dernier, on voyait Caroline et Axel à leur mariage à Gibraltar et au banquet, avec quelques tensions, juste avant leur nuit de noces. Dans l'épisode 4 de la saison 6 de MAPR, diffusé ce lundi 18 avril 2022 sur M6, on devrait donc savoir comment s'est passée leur lune de miel. "Je ne me sens pas de partager la même chambre que lui" avait avoué la candidate, qui avait peur de la réaction de son mari.

Et il se trouve qu'Axel a justement teasé leur nuit de noces à Télé Loisirs. "Non, je n'appréhende pas..." a assuré le candidat de Mariés au premier regard 2022, "Je me voyais mal dormir avec une personne que je connais depuis moins de 24 heures. Mes convictions sont là. Des deux côtés, il n'y avait aucune envie de dormir ensemble. On voulait juste dormir car on était crevés !". En clair, les mariés ont fait chambre à part, comme le voulait Caroline. Et Axel n'avait visiblement pas envie non plus de partager le même lit que sa femme tout juste rencontrée.

"Je n'ai pas eu de coup de foudre"

Pour rappel, ce n'était pas vraiment le coup de foudre entre Caroline et Axel au moment de leur rencontre et de leur mariage. Ce qui avait d'ailleurs un peu agacé les experts Estelle Dossin et Pascal de Sutter... "Très honnêtement, en le voyant, je ne comprends pas. Je me dis qu'il est petit alors que c'était le seul critère physique qui était rédhibitoire pour moi. Je n'ai pas eu de coup de foudre en échangeant mes premiers regards avec lui, je n'ai rien ressenti" a confié Caroline à TV Mag.

"Je me suis dit que si je venais de voir en quelques secondes les 20% d'incompatibilité, cela voulait dire que j'allais être subjuguée par les 80% de compatibilité en faisant sa connaissance et que l'harmonie intellectuelle allait être évidente. Mais là encore, sur nos convictions et nos valeurs, il n'y a pas de points communs flagrants" a-t-elle précisé. Même la mère de Caroline avait réagi, expliquant qu'Axel ne correspondait pas à sa fille. Reste à savoir s'ils ont vraiment divorcé depuis la fin du tournage, ou si les choses se sont arrangées après la nuit de noces.