Eddy (Mariés au premier regard 2022) : moins 22 kilos, il dévoile son impressionnante perte de poids

Depuis le début de Mariés au premier regard 2022, on a pu assister aux mariages d'Alica et Bruno, qui compteraient renouveler leurs voeux, Pauline et Damien, Caroline et Axel et Frédérick et Emilie. Ce lundi 9 mai 2022, ce sera au tour d'Eddy et Jennifer de s'unir à Gibraltar. A la fin de l'épisode de la semaine dernière, le jeune homme apparaît très stressé et les deux futurs mariés ne se sont toujours pas vus. Le suspense reste donc entier concernant la réussite ou non de leurs noces.

"Je me suis battu pour beaucoup de choses dans la vie"

Les participants sont très présents sur les réseaux sociaux. Ils reçoivent parfois beaucoup de critiques, comme Caroline. Mais Ils les utilisent aussi pour pousser des coups de gueule. A l'image d'Emilie, qui a détruit un hater.

Leurs comptes Instagram leurs servent également à faire des révélations étonnantes. Ce week-end, Eddy a dévoilé son impressionnante transformation physique. Le nordiste révèle qu'il a perdu 22 kilos. "Je me suis battu pour beaucoup de choses dans la vie. Et celle-ci en fait partie... Grâce au #mental 🧠, au #sport 💪, J'ai perdu plus de 22kg ... c'est ce qui fait de moi un homme" indique-t-il en légende.