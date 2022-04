Emilie (Mariés au premier regard 2022) détruit un hater : "Ne perdez pas votre temps avec des gens aussi débiles que ça"

"Il faut aider les gens comme ça"

Celle qui va peut-être se marier à Gibraltar n'a pas lâché la personne qui l'a critiquée et l'a une nouvelle fois taclé plus loin. "Le niveau est très très bas... Habituellement je ne relève pas. Mais il faut aider les gens comme ça. Je pense clairement que c'est juste pour essayer de tacler. C'est soit quelqu'un que je connais, soit un jaloux qui raconte ça. On ne peut pas dire ce genre de choses, c'est n'importe quoi de dire ça".

Enfin, après l'avoir remis à sa place, Emilie a finalement répondu à son commentaire. "Je ne m'apitoie pas sur mon sort. Si je m'apitoyais je ne me serais pas battue pour ma fille pendant 9 mois, je n'aurais pas continué à travailler enceinte. Et après, sachant que j'ai élevé seule ma fille, je n'aurais pas tourné cette émission. J'aimerais que tu me donnes ta définition de 's'apitoyer'. Maintenant je vais défendre la cause féminine et tous les enfants qui se font abandonner. Oui c'est normal de pleurer. La prochaine fois je t'invite à te renseigner pour savoir ce que ça peut créer et le traumatisme que ça engendre. Mais pour cela, il faudrait être intelligent".

"Vous et moi on ne se connait pas. Ne perdez pas votre temps à venir me sortir des conneries comme ça, parce que moi il y a personne qui va m'abattre. Vous ne connaissez pas mon caractère" a conclu la jeune femme.