Alicia et Bruno (mariés au premier regard 2002) prêts à renouveler leurs voeux ? Leur histoire inspire la soeur du marié

Alicia et Bruno ont eu un véritable coup de coeur lors de leur mariage dans Mariés au premier regard 2022. Contrairement à Caroline et Axel, la cérémonie et leur nuit de noces se sont passées parfaitement et ils ont pu se rapprocher encore plus lors de leur voyage de noces, dont on a pu voir les premières images ce lundi 25 avril 2022 sur M6. Tout était tellement parfait entre eux que certaines rumeurs ont laissé courir le bruit qu'ils se connaissaient déjà avant l'aventure. Mais Bruno a rapidement démenti.

Alicia et Bruno sur le point de renouveler leurs voeux ?

D'après plusieurs blogueurs, ils seraient d'ailleurs toujours mariés et amoureux à l'heure actuelle. Ce mercredi 27 avril 2022, Aqababe a même annoncé qu'Alicia et Bruno allaient renouveler leurs voeux ! "D'après l'une de mes sources concernant MAPR, Alicia et Bruno vont renouveler leurs voeux cet été au Portugal" a écrit le blogueur en story Instagram. Une info démentie par Bruno, mais Aqababe maintient...