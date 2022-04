Mariés au premier regard 2022 : chipolata à l'air, Fantomas, couple fake... Le récap en tweets de l'épisode 5

Soirée chipolata dans Mariés au premier regard 2022

Dans cet épisode 5 de Mariés au premier regard 2022, diffusé ce lundi 25 avril 2022 sur M6, c'était barbecue party ! Enfin, si on veut... Les experts Estelle Dossin et Pascal de Sutter ont réuni Eddy et Jennifer. Si certains se demandent s'ils sont toujours en couple, en tout cas, ils ne semblaient pas bien sur la même longueur d'ondes concernant leur nuit de noces. "Qu'est-ce qu'on met pendant notre nuit de noces ?" s'est demandé le marié, "Moi, j'ai relativement l'habitude de dormir la chipolata à l'air". Ok. "Normalement, l'optique d'une nuit de noces, c'est de ne porter aucun vêtement d'un côté comme de l'autre. Mais là, on ne se connaît pas, donc c'est compliqué" a-t-il précisé.

Jennifer, elle, avouait alors de son côté : "J'espère qu'il ne va pas arriver à poil. S'il arrive comme ça, très dénudé, non, c'est pas possible. Je lui demande de se rhabiller". Sauf que son époux a encore lâché : "Si elle sort de la salle de bain et qu'elle est très sexy, je pense que je vais oublier le short et le t-shirt et que je vais dormir la chipo à l'air... et qu'elle ne va peut-être pas garder ses vêtements longtemps". Mais sa femme Jennifer ne veut pas de sa chipolata le premier soir. Une situation gênante dans cette saison 6 de MAPR, qui a beaucoup fait réagir les internautes, choqués par l'attitude d'Eddy.