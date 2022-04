Eddy et Jennifer (Mariés au premier regard 2022) toujours en couple ? Un autre homme évoqué...

Mariés au premier regard 2022 : Eddy et Jennifer sont-ils toujours en couple ? Un(e) invité(e) du mariage répond

Après l'épisode 4 de Mariés au premier regard 2022 la semaine dernière, et notamment la nuit de noces tendue de Caroline et Axel, place à l'épisode 5 ce lundi 25 avril sur M6 ! Vous pourrez notamment y suivre Eddy et Jennifer pour leur mariage. Mais les candidats de la saison 6 de MAPR sont-ils toujours en couple ? Selon Estelle Dossin et Pascal De Sutter, ils ont 81% de compatibilité. De quoi espérer qu'ils soient encore ensemble ? Visiblement, c'est raté : "Selon une de mes sources présentes au mariage d'Eddy & Jennifer à Gibraltar. Celle-ci m'aurait confiée qu'ils ne seraient plus ensemble à l'heure actuelle" a révélé Aqababe dans sa story Instagram.