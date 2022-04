Alicia (Mariés au premier regard 2022) et Bruno : ce gros secret dévoilé en off, loin des caméras

A la suite d'un accident de voiture qui a causé la mort de sa grande soeur en 2014, Alicia - candidate de Mariés au premier regard 2022, est aujourd'hui marquée par quelques cicatrices sur le corps. Une situation qui n'a pas toujours été facile à vivre, mais qu'elle assume aujourd'hui. "Comme les cicatrices se voient, il faut parfois que je les explique, a-t-elle notamment expliqué auprès de TVMag. Mais sinon, je les assume. Je porte souvent des crop top avec le ventre découvert".

Pourtant, c'est un détail qui n'a échappé à personne, son comportement auprès de Bruno dans l'émission d'M6 a parfois semblé indiquer le contraire. A en croire le montage, l'infirmière coordinatrice aurait en effet plusieurs fois tenté de cacher cette réalité en empêchant son mari de découvrir son corps. Faut-il ainsi comprendre que la production a quelque peu réécrit l'histoire afin d'ajouter du drame/piment aux épisodes ? Non... et oui.

Alicia a-t-elle vraiment caché ses cicatrices à Bruno ?

Alicia ne l'a pas caché, elle n'était pas forcément à l'aise dès le départ à l'idée de se dévoiler aux yeux de Bruno, "J'ai refusé que Bruno retire ma robe [durant la nuit de noce]. J'ai demandé à la journaliste qui m'accompagnait de le faire dans la salle de bains." Elle l'a par la suite expliqué, "J'estimais que ce n'était pas le moment de lui parler de mes cicatrices. Pas le premier soir. Même si on s'entend bien, on n'a pas forcément à entrer dans une intimité forte dès le départ."

En revanche, elle ne l'a pas caché, la production a clairement exagéré la situation, notamment au moment où on a pu la voir éteindre la lumière avant d'aller dormir, "Je tiens à préciser que c'est un montage. Je suis en pyjama donc, dans tous les cas, Bruno ne verra pas mes cicatrices." Selon ses propos, la réalité était finalement moins vendeuse pour la prod qui se serait alors lâchée en post-production, "En fait, j'éteins les lumières, parce que j'ai des TOC, j'ai besoin de dormir dans le noir complet. La production fait croire que je ne veux pas que Bruno voie mon corps mais ça n'a rien à voir. Je suis juste fatiguée".

>> Bruno (Mariés au premier regard 2022) et Alicia se connaissaient-ils déjà ? Il répond aux rumeurs <<

Un secret dévoilé hors caméras

Preuve qu'Alicia ne redoutait pas d'aborder le sujet, elle l'a tout simplement fait... hors caméras. "C'est un secret qui ne se garde pas longtemps, surtout en été", a-t-elle rappelé. Aussi, elle s'était simplement fixée un ou deux jours de délais afin de parler librement de tout ça à Bruno, "On ne le verra pas à la télé, mais il a vu mes marques en off, de dos, après un petit-déjeuner. Il n'a pas osé me poser la question. Il a été très respectueux. Même dans l'avion pour aller à Porto, il a touché ma cicatrice sur mon abdomen et m'a dit: 'Tu as une cicatrice'. Je lui ai dit que je lui en parlerai plus tard. Tout ça s'est passé en off."

Une discussion privée qui a consolidé leur relation et complicité, et qui explique pourquoi les deux candidats sont toujours mariés aujourd'hui...